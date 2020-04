“Suksesi” i Merkel ndaj Covid-19, ja 5 masat e reja në Gjermani

Kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel,ka reaguar në lidhje me masat që po merr qeveria e saj saj sa i përket frenimit të pandemisë globale

Ajo njofton masa të reja për të luftuar koronavirusin dhe urdhëron të gjithë qytetarët të mbajnë një distancë prej 1.5 metra largësi, duke paralajmëruar se kush nuk e zbaton këtë masë, do të gjobitet nga 250 euro deri në 20 mijë euro.

Teksa ka faldëneruar 17 Landet për një politikë unike, si dhe qytetarët për zbatimin e rregullave, Merkel e ka quajtur një “sukses të brishtë” atë që është arritur deri tani në Gjermani.

Gjithashtu Merkel njofton edhe disa masa të reja që do ndërmarrë qeveria në mbrojte nga koronavirusi.

Ja 5 masat e reja

1,5 m largësi mes njerzve. Nese nuk do zbatohet do zbatohen gjobat (250€-20.000€)

2. Do zhvillohet nje App per telefona qe do instalohet me deshire dhe do funksionoje per paralajmerim se kush mund te jetë i semure.

3. Pas 4 majit hapje e shkallezuar e shkollave. Nje here ata që janë para provimeve, diplomimeve dhe te shkollave do kene përparesi.

4. Dyqane deri do hapen nga java tjeter nën mbajtjen rigoroze te rregullave.

5. Parukeritë do të hapen pas javës tjeter, pasi te perpilojne nje plan/ rregullor higjenik per trajtimin e klientëve.