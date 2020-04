Skandali tjetër, me urdhër të të Sëmurit! U mbahet gjysma e pagës edhe mësueve

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar sot një tjetër skandal të qeverisë që përmes një vendimi të pa bërë publik u ka hequr në mënyrë abuzive mësueve gjysëmn e pagës.

Mesueseve u mbajne gjymen e rroges njelloj si narkodeputeteve dhe narkoministrave!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhita. sb

Pershendetje Profesor Doktor Sali Berisha . Doktor sot do te dergoj nje sms te cilen na ikane derguar ne uecab te gjithe mesuesve te Drejtorise Arsimore Maliq ku kercenohen per prerje rrogash ose duhet ne nenshkruajme nje deklarate ku te pranojme te na heqin gjysmem e rroges gjoja per ta derguar tek njerezit ne nevoje dhe ti viedhin per vete njelloj sic vodhen ato leket e dhuruara per termetin nqs nuk nenshkruajme por pyesin prinder rilindas dhe femije te tyte qe te shpifin per mesuesit kur ti pyese drejtoria.

Te lutem Doktor publikoi keto mesazhe qe ne mesuesit te cilet po bejme te pamunduren per tju dhene dije femijve te shqiptareve te na lene rehat ne kete kohe kolere. Doktor te uroj shendet dhe gjith te mirat … kete hidhe jo te parin