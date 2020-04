Reagim i zëdhënëses së PD: Rama nuk fali asnjë gjobë. Vendimet ishin të paligjshme!

Rama nuk fal asgje! Gjobat, heqja e patentave dhe sekuestrimi i makines jane masa qe kane ndermarre policet duke lexuar facebookun e Rames dhe jo duke u bazuar ne ligj!

Asnje gjobe, asnje mase ndeshkimore nuk ka qene e mbeshtetur ne ligj. Fashat orare qe ndryshonin cdo jave nuk kane qene te shkruara ne asnje akt normativ dhe ne asnje fletore zyrtare.

Ato vendime do te ktheheshin mbrapsht me cdo apelim qe do te benin qytetaret! Ato jane vendime te paligjshme qe per kushtetute dhe ligj kane statuset edhe videot e Edi Rames.

Eshte turpi i tij qe tallet me qytetaret edhe vazhdon komandon nga Facebooku!