Qytetaria e opozitës dhe besimi në parime 

Nga Kreshnik ÇOLLAKU

Sikur secili te ndalet nje cast dhe te lere me nje ane emocionet,tifozerite,simpatite dhe antipatite politike apo partiake,te drejta ose te padrejta. Sikur te ndalim pak sekonda me arsye dhe pa emocion. Sikur te ndalesh dhe te ndjekesh reagimet e sjelljet e opozitave dhe kundershtareve politike, nga Ballkani pertej Adriatikut neper Evrope dhe deri ShBA, lehtesisht veren se nje fryme e tille qytetarie e konstruktiviteti nuk eshte e lehte te gjendet,te pakten jo ne keto kohe.

Edhe brenda PD nga mbeshtetes dhe simpatizante ka shume qe kerkojne reciprocitet me nje qeveri qe i ka arferuar,vjedhur,persekutuar,helmuar me gaz e shtypur. Ka shume nga ata qe mendojne se nje qeveri e tille nuk e meriton qytetarine dhe konstruktivitetin. Dhe per ate Zot,ata kane te drejte. Kush mendon se eshte lehte per kryetarin e Opozites qe ti rezistoje tundimit te “kthimit te borxhit” te nje “haku te drejte”…e ka gabim.

Insistimi i Bashes te nje sjellje qytetare dhe konstruktive ne nje kohe Halli te madh per te gjithe,duhet pershendetur. Nuk eshte dobesi,eshte besim ne parime. Dhe te besosh e tu qendrosh parimeve nuk eshte gje e lehte dhe kerkon force. Por eshte po ashtu shenje e investim se nje dite do te mund te jetojme ne nje vend normal ku pervecse te jemi kundershtare politike do te dime te jemi Njerez…