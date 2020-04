Qytetari: “Te operacioni fshesa e ke vendin dhe ti, o mjeshtër”, Rama nuk përmbahet: Mua më…

Janë të shumtë qytetarët që reagojnë ashpër në faqen e kryeministri Rama në Facebook. Edhe sot një qytetar i është përgjigjur ashpër nëpërmjet një komenti ku shpreh ironi ndaj Ramës, ndërsa ky i fundit është irrituar së tepërmi.

Qytetari: Jo, ti s’ke ber gje, ti je engjelli i zotit te ka derguar perendia per te shpetuar boten! E para dhe me kryesorja ato qe kan bere “vete” qe Po e thua dhe “vete” pse kto persona jan akoma te lire??? Pikerisht se je ber pal me ata dhe ashtu ka qen nga fillimi.

Te operacioni fshesa e ke vendin dhe ti o mjeshter se mos te shkon mendja ndryshe



Rama: Ti dhe kush mendon si ti me merr te keqen mua, se nuk kam ardhur te shpetoj boten po jam zgjedhur te bej nje pune, qe do ta vleresosh mbase kur te kalojne ca vite, ndersa pyetja jote e ka pergjigjen shume te thjeshte dhe s’ka te beje me berjen pale: Une nuk jam as prokuror, as gjykates dhe ajo qe kam bere une per te rindertuar drejtesine, do jete nje nga arsyet pse ty vete, pas ca vitesh do te te vije pak zor nga ky komenti sot!