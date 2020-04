Pse të gjithë “i kanë sytë nga origjina e COVID-19” dhe sa ndikim ka pasur Kina në pandeminë e coronavirusit?

Në përgjithësi, deri më tani, ka pasur rreth 200 mijë vdekje nga COVID-19, rreth 3 milionë raste të infeksionit dhe 195 milionë vende pune parashikohet të humbasin si rezultat i masave për parandalimin e coronavirusit.

Por, derisa kostoja njerëzore e virusit ka qenë shkatërruese, pamja e keqe ekonomike nuk do të dihet për vitet në vazhdim, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.

Dhe në këtë drejtim, shumë “i kanë sytë” kah Kina, nga origjina e virusit, për përgjigje.

Kritikët thonë se trajtimi i dobët dhe i vonuar i tyre i virusit në fazat e hershme nuk bëri asgjë për të ndaluar përhapjen e tij në pjesën tjetër të botës.

Në dhjetor të vitit të kaluar, Kina identifikoi një virus të panjohur në Wuhan por autoritetet nuk e bllokuan qytetin deri në 23 janar.

“Vonesa fillestare e Kinës dhe mbulimi i qëllimshëm i të gjithë pandemisë i ka kushtuar shtrenjtë botës”, tha korrespondenti i Azisë Lindore, William Yang për Culture Clash.

“Zyrtarët lokalë zbuluan se kishte një grup lëndësh infeksioni në tregun e detit Huanan. Edhe pse në atë kohë zyrtarët lokalë shëndetësorë po dyshonin në treg ku dolën rastet e para, ata nuk ndaluan funksionimin e tregut deri rreth dy javë më vonë, më 1 janar”, shtoi ai.

Autoritetet kineze gjithashtu “heshtën” mjekët, si Dr Li Wenliang, i cili u përpoq të paralajmëronte për shpërthimin herët. Ai më vonë vdiq nga COVID-19.

Kina pretendon se 83,000 njerëz janë prekur nga virusi në vend.

Megjithatë, studiuesit në shkollën e shëndetit publik të Universitetit Hong Kong, botuar në Lancet, paralajmërojnë se kjo shifër mund të jetë katër herë më e lartë.

Javën e kaluar zyrtarët në Wuhan ngritën numrin e vdekjeve me 50 për qind, duke i dhënë figurën e re “raportimit të azhurnuar” dhe vdekjeve jashtë spitaleve.

Ky rishikim i numrave, katër muaj pasi shpërtheu virusi, ka hedhur dyshime të mëtejshme nëse Kina i ka raportuar ata me vërtetësi që nga fillimi.

“Liria e fjalës nuk është vetëm një lloj e pakuptimta majtiste, liberale”, i tha Filip Jirous, studiues për Culture Clash.

“Mund të ketë një ndikim në jetën reale sepse nëse do të kishte liri të fjalës në Kinë – nëse do të kishte transparencë – pjesa tjetër e botës do të kishte qenë në gjendje të përgjigjet më shpejt, dhe nuk do të kishte qenë aq e dëmshme sa ishte”, ai shtoi.

Por jo të gjithë janë skeptikë për mënyrën se si Kina i është përgjigjur virusit.

Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) ka qenë e shpejtë për të lavdëruar qeverinë e Xi Jinping, veçanërisht pas bllokimit që ata i imponuan vendit.

“Qeveria kineze është për t’u uruar për masat e jashtëzakonshme që ka marrë për të përmirësuar shpërthimin, përkundër ndikimit të rëndë social dhe ekonomik që këto masa kanë pasur mbi popullin kinez”, tha drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, më 30 janar.

E Kina këmbëngul se nuk ka pasur ndonjë “fshehje”.

“Është shumë për të ardhur keq që kjo filloi në Kinë”, tha Zoon Ahmed Khan një gazetare nga “Belt and Road Initiative” për Culture Clash.

“Por shikoni përgjigjen nga qeveritë e tjera, përgjigjen nga vendet e tjera. Nëse është faji i Kinës që doli jashtë Kinës, sa raste janë regjistruar në vendet aziatike që vijnë nga Evropa? Dhe nga Shtetet e Bashkuara që shkojnë në vendet fqinje?”.

“Nëse standardi është se Kina duhet ta ketë mbajtur virusin brenda kufijve të saj, atëherë ai standard të mbahej për çdo vend”, shtoi ajo.