Profesori jep shpresë: Kjo molekulë mund të parandalojë Covid-19

Ndërkohë që shumë studime dhe eksperimente po bëhen në të gjithë botën për një ilaç që mund të parandalojjë dhe shërojë koronavirusin.

Në kuadër të këtyre studimeve profesori i Imunologjisë Genc Sulçebe nëpërmjet një statusi në Facebook ka dhënë shpresë se mund të gjendet një ilaç për koronavirusin. Ai I referohet një firmë austriake e cila ka zhvilluar një molekulë që mund të parandalojë infektimin e qelizave të rrugëve të frymëmarrjes nga koronavirusi.

Profesor tregon se po bëhen studime të mirëfillta në lidhje me këtë zbulm ilaçi dhe nëse molekula në fjalë do ketë sukses te ishte medikamenti me me efekt per te ndalur virusin.

Postimi i plotë

“Nje lajm shume interesant i dites se sotme:

Nje firme austriake, Apeiron AG, ka zhvilluar tashme me biologji molekulare molekulen rekombinante ACE2 qe eshte receptori i virusit SARS-CoV-2 dhe ka filluar provat klinike te te semuret COVID-19.

Kjo molekule mund te parandaloje infektimin e qelizave te rrugeve te frymemarrjes nga virusi duke u lidhur me virusin dhe duke e penguar ate te futet ne qelize. Nqs ka sukses do te ishte medikamenti me me efekt per te ndalur virusin”.