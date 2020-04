Përgjigje Edi Ramës!…

Luan Baçi

Kryetar i PD Fier

Ne pergjigje te KM, per reagimin e tij, mbi prononcimin tim dhe videon e publikuar, para disa momenteveg, ne TV NEWS 24, per skandalin e perseritur ne bashkine Fier, ne shume zona.

I turpshem, çnjerezor, eshte reagimi juaj z. KM, pasi nuk jeni ne gjendje, te kontrolloni situaten dhe mundoheni te mohoni dhe politizoni çdo gje.

Video eshte orgjinale e derguar nga banore qe une nuk i njoh dhe per kete keni edhe nje prononcim te kryetarit te fshatit rom, ku e verteton katerciperisht kete gje, kryetar qe vete e keni zgjedhur.

Une nuk mund te sajoj dhe as te organizoj ngjarje te tilla, me qindra qytetare qe te ankohen dhe reagojne masivisht, jo vetem njehere. Kujtojme ketu edhe skandalin me te njejta permasa te Nj V Levan Fier, para dy ditesh per padrejtesite qe i shikojne me syte e tyre dhe i ndjejne ne shpinen e tyre.

Ky reagim i juaji nuk eshte reagim prej KM.