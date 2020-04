“Paga e luftës” ose gënjeshtra e radhës e KM. Kreu i PD Fier publikon protestën e punonjësve që s’kanë marrë asnjë lek

Kreu i PD Fier, Luan Baçi ka publikuar protestën e punonjëseve që s’kanë marrë asnjë lek, megjithëse puna e tyre është ndërprerë.

Reagimi i plotë

Ne Fier, keto zonja te nderuara me kurajo, duke sfiduar, orarin, kufizimet dhe lejet e delirantit dolen dhe ja perplasen ne fytyre KM genjeshtar.

Jane me qindra dhe mijra punonjesit, qe jane mashtruar, nga paketat propagande te Rames.

Paket 1, paketa 2, paketa 3.

Kaq e aq miljon €

Ne fakte asgje konkrete, fjale dhe mashtrime, sorollatje dhe tallje, per shume punonjes te kategorive te ndryshme.

I ndaloi me urdher te prere, pa perjashtim, duke ndjere kenaqesi, se tashme ishte ai qe na komandonte, brenda dhe jashte shtepise.

Kur do dilnim, kur do futeshim brenda.

Kush do punonte dhe kush jo.

Kush do na shoqeroj dhe kush jo.

Kur do hame, kur do pime, kur do fleme.

Si do ecim, si do qendrojme, si do flasim.

Edhe oksigjenin nga ky derdimen duhet ta kemi.

Keto zonje te nderuara jane nje shembull, qe duhet ndjekur, nga te gjithe ne, nga te gjithe ata qe, ndihen te mashtruar, te genjyer, te abuzuar, nga kjo qeveri dhe ky KM.

P.S. Kane dale me inisiativen e tyre, nuk jane te inskenuara nga opozita, sa per info do kete shume te tjere ne vazhdimesi.

Ju kam thene durimi ka kufi.

Mjafte me!