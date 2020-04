Pacientët nxitojnë t’i bashkohen testimit të ilaçit Remdesivir

Pacientë me kornonavirusin në spitale në mbarë botën kanë kërkuar të bëhen pjesë e studimit të ilaçit Remdesivir gjatë javëve të fundit.

Interesi ka qenë aq i madh, sa Instituti Kombëtar i Shëndetit në Shtetet e Bashkuara po zgjeron studimin e tij që fillimisht pati si objektiv 440 pacientë. Edhe kompania nga Kalifornia që prodhon ilaçin, “Gilead Sciences”, po përfundon studimin e saj. Ilaçi anti-viral është konceptuar për ta ngadalësuar ose ndalur shumimin e viruseve.

Koronavirusi e shndërroi në pacient kardiologun Jag Singh, në vetë spitalin e tij në shtetin Masaçusets. Ai u alarmua më shumë kur pa një grafi të mushkërive të tij të pushtuara nga pneumonia, ndërsa kolegët e pyesnin nëse do të donte të mbahej artificialisht në jetë nëse do të ishte e nevojshme.

“Do të thoja se u befasova shumë kur më dhanë mundësinë të shikoja grafinë e kraharorit tim. Nuk dukej fare mirë”, thotë Dr. Jag Singh, kardiolog në Spitalin e Përgjithshëm në Masaçusets.

Atij i ofruan mundësinë të ndihmonte në testimin e Remdesivir-it, një ilaç eksperimental që ka treguar progres ndaj disa koronavirusesh të tjerë. Ai pranoi menjëherë.

Edhe kompania nga Kaliornia që prodhon ilaçin, "Gilead Sciences", po përfundon studimin e saj.

Edhe kompania nga Kaliornia që prodhon ilaçin, “Gilead Sciences”, po përfundon studimin e saj.

Për shumicën e njerëzve, koronavirusi i ri shkakton simptoma të lehta ose të moderuara, të shoqëruara me temperaturë dhe kollë, por ndonjëherë edhe me penumoni, për të cilën duhet shtrimi në spital. Rreziku i vdekjes është më i madh për të moshuarit dhe personat me probleme të tjera shëndetësore.

Remdesivir është një ilaç që jepet në rrugë intravenoze.

Është i ndërtuar për të ndërhyrë tek një enzimë që riprodhon materialin viral gjenetik.

Në testimet tek kafshët për SARS dhe MERS, sëmundje të shkaktuara nga koronavirusë të ngjashëm, ilaçi ndihmoi në parandalimin e infeksionit dhe zvogëloi ashpërsinë e simptomave, kur jepej në fazat e hershme të sëmundjes.

Testimi i këtij ilaçi ka përparuar më shumë se çdo formë tjetër terapie. Studimet e tanishme mund të rezultojnë në miratimin nga autoritetet.

“Ky është një ilaç anti-viral dhe është konceptuar për ta ngadalësuar ose ndalur shumimin e virusit. Pra, nëse virusi nuk shumëfishohet dot më, ngarkesa me virozën bie dhe sistemi normal shërues i trupit mund të marrë vetë gjërat në dorë dhe të ndihmojë procesin e shërimit”, thotë udhëheqësi i studimit, dr. Arun Sanyal, nga Virginia Commonwealth University, në Riçmond.

Firma Gilead ua ka dhënë ilaçin remdesivir mbi 1 mijë pacientëve me nevoja urgjente, por më shumë njerëz do të ndihmohen nëse kompania bën studimet e nevojshme për të dëshmuar sigurinë dhe efektshmërinë, shkruan në një letër publike drejtori ekzekutiv Dan O’Day.

Firma Gilead e ofroi ilaçin për dy studime në Kinë, të cilët pritet të japin rezultate deri në fund të muajit.

Gjithashtu, firma ka filluar dy studime për pacientët e shtruar në spitalet në Shtetet e Bashkuara, në Azi, në Evropë dhe gjetiu.

Tek njëri prej pacientëve të sëmurë rëndë po testohet një kurë 5-ditore dhe jo kura e plotë 10-ditore. Tek një tjetër pacient në gjendje të moderuar po krahasohen efektet e të dyja këtyre opsioneve, përballë trajtimit standart shëndetësor.

Sidoqoftë, testi më rigoroz do të jetë ai i Institutit Kombëtar të Shëndetit. Ilaçi remdesivir do të krahasohet edhe me infuzionet e placentës, ndërkohë që as pacientëve dhe as doktorëve nuk do t’u thuhet se çfarë po u jepet, deri në përfundimin e studimit.

Krahas Shteteve të Bashkuara, testime janë çelur edhe në Japoni, Kore dhe Singapor.

“Është vërtet një situatë shumë e rëndë për të gjithë ne, për pacientët, familjet dhe profesionistët e sistemit të kujdesit shëndetësor. Ajo që është më kritike në këtë moment është se nuk kemi luksin e kohës, pasi jemi në mesin e epidemisë. Kemi shumë pak kohë dhe është realisht një garë me kohën”, thotë Dr. Andre Kalil, i Qendrës Mjekësore të Universitetit të Nebraskas.

Kardiologu Singh thotë se është i gatshëm të ndihmojë avancimin e shkencës edhe në rast se nuk përfiton dot ai vetë.

Ai tashmë është duke u shëruar në shtëpi, pas një jave në spital.