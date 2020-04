Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari denoncon faturat aforfe të dritave dhe ujit me dyfish.

Qytetari shkruan se, unë dhe bashkëshortja nuk i harxhojmë me shumë se 300 kw dhe na bie të paguajmë 4300 drita e 1700 ujë që nuk pihet.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Një mesazh që duhet lexuar nga çdo njeri!

Ja si po shfytezon OSHEE Covid-19 per tju vjedhur ju.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital dhe kontrolloni faturat tuaja per te konstatuar vjedhjen qe u eshte bere ju. sb

Miredita doktor! Ju e paralajmeruat ne ZL me gazetarin Arian Çani se do faturohemi per marsin njesoj si marsi 2019?!

Kjo nuk kish pse te behej sepse faturistet njesoj si policet mund te dilnin e te kontrollonin sahatet me masa mbrojtese, per me teper qe tek sahatet nuk ka njeri.

Se dyti une dhe bashkeshortja nuk i harxhojme me shume se 300 kw dhe na bie te paguajme 4300 drita e 1700 uje qe nuk pihet.

Se treti ajo qe eshte e rende eshte se diferenca e sahatit eshte 0 krahasuar me muajin shkurt (shkurt 15849- mars 15849) nderkohe kë per t’u paguar rezultojne 323.

Kjo eshte mendesi kriminale, sepse per muajin tjeter do na thone se keni konsumuar 400-500 kë, pra dy muaj bashke dhe kriminelet do e juatifikojne me karantinen, keni qene ne shtepi dhe i keni harxhuar, ndaj duhet t’i paguani.

E fundit, une e kapa kete truk dhe do e ankimoj, por 99% e shqiptareve do paguajne kot marsin, vetem qe vampiri kryeminister te pije edhe piken e fundit te gjakut te shqiptareve. Faleminderit nese e beni publike.