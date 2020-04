Nis mbjellja e kanabisit në Krujë dhe Dukagjin, marrveshje me policinë për ndarjen e fitimit

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Dukagjini është mbush me drogë, ndërsa drejtori i policisë, Niko Brahimaj me kupolën e tij kërkojnë 30 përqind të fitimit.

Ndërsa një qytetar tjetër shkruan se, në të gjithë fshatrat e Krujës ka nisur kultivimi i kanabisit në masë nën mbrojtjen policisë së shtetit.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncojne mbjellje masive droge ne Dukagjin dhe Kruje!

Lexoni mesazhet e qytetarit dixhital! sb

Pershedetje sali berisha me fal nese pot bezdisi Po asht mush dugagjin drog niko brhimaj me kupolen e ti Po kerkojn 30 per perqin Per ta mrojt Parcelat e drogs ne fshatin palan Po mjedhin tokat e buks Nuk Po merr kush as ni mas Ktu Po Nuk mori kush mas. Ktu do vritten njerz si u vran vejt Edhe. Vitet qe kan kalu Vec ne fshatin palan kan hedh mi 50 mi kubik me kul.

Po mbjedhen Shal shosh Edhe anje Po bahet nami E kan mush venin. Plot kanbis dalin te maskur Nuk Po ne lan me hi as ne toka tona Te lutem na ndimoh askan Nuk gjejm mbeshteje En ket kupole krimit Po nodh ma zi se ne 2016 Te falderoj shum sali berisha

respekte per ty z.berisha une qe po ju shkruaj doja tju beja me dije se ne gjithe fshatrat e krujes ka nisur kultivimi i kanabisit ne mase nen mbrojtjen policise se shtetit.ju lutem merrni masa dhe anonim

z.berisha une qe po ju shkruaj doja tju beja me dije se ne gjithe fshatrat e krujes ka nisur kultivimi i kanabisit ne mase nen mbrojtjen policise se shtetit.ju lutem merrni masa dhe anonim