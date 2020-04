Merkel shpjegon pse do t’i lehtësojë masat e izolimit nga Covid-19

Kancelaria gjermane, Angela Merkel në konferencën për shtyp, teksa ka folur mbi situatën pandemike që po kalon vendi ka shpjeguar arsyen se pse do t’i lehtësojë shumë pak masat e izolimit, edhe pse numri i vdekjeve nga Covid-19 në Gjermani është mjaft i ulët në krahasim me vendet e tjera.

Sipas autoriteteve gjermane, janë 3.850 – të dhënat e 16 prillit 2020 – të vdekurit si pasojë e koronavirusit në territorin gjerman. Për ekspertët, diferenca është e gjitha në sistemin e gjurmimit të rasteve pozitivë nga ana e shëndetësisë gjermane, e cila që nga fillimi i pandemisë ka bërë më shumë tamponë se kushdo tjetër. Kjo ka bërë të mundur thyerjen e zinxhirit të infeksioneve të reja.

Më 9 prill, sipas Reuters, Gjermania kishte bërë 1.3 milionë tampone në krahasim me 807.000 të bërë në Itali që nga 21 shkurti i kaluar. Në Gjermani, disa dyqane do të hapen që nga java e ardhshme, ndërsa shkollat do të rihapen më 4 maj.

Angela Merkel, e diplomuar në fizikë dhe me një doktoraturë në kiminë kuantike, duke iu referuar numrave të lartpërmendur me koronavirus në vendin e saj ilustroi me një model matematikor sepse është e rëndësishme që kurba e infeksioneve të jetë sa më shumë e mundur e sheshtë në periudhën afatgjatë. Shpjegimi i saj është cilësuar si një nga më të qartët e bërë deri më sot.