Manipulimi i Bolinos është unikal, i duket Ilir Beqja si Lulzim Basha!

Mjeku Tritan Kalo ka shperthyer sot permes nje postimi ne rrjetet sociale ndaj koncesioneve ne shendetesi te dhena ne kohen kur minister shendetesie ishte Ilir Beqja.

“Krizen do t’a perballojme bashke (I.😎 eshte titulli i reagimit te mjekut Kalo duke vendosur edhe inicialet e e emrit te ish ministrit Ilir Beqes. I.B.

Mjeku kerkon qe fitimet e koncesioneve, tenderave dhe privatizimeve te kalojne per krizen

“KRIZËN do t’a përballojmë bashkë.” (I.B.)….Dakord, PO FITIMET tuaja si Politikanë ato të PPP-ve, KÇK-ve, TENDERAVE, PRIVATIZIMEVE KLIENTELISTE, etj., të 30 këtyre viteve Demonkraci a do t’i ndani vallë ato me ne??!!…..APO lopa do të vijoj të mbetemi NE taksapaguesit, “il poppolo Albanese”, ndërsa QUMËSHTI do vjoj të milet e të shijohet vetëm nga JU….NO WAY….Sa mirë na zhytët në qorrsokaket e DEMON-KRACISË “Made in Albania” me yshtjen tuaj “Bashkëfajtorë, Bashkëvuajtës”, tani DUHET JU së pari të zbrazni xhepat tuaja si dhe të lironi vilat e shumta që JU keni, e vetëm pas kësaj kërkoni të na merrni edhe qindarkat e fundit nga xhepat tanë plot vrima!!!…HAPINI sytë e mëndjes ju Bashkëkombas…..Quoa vadis Shqipëria ime!!!” Ky eshte postimi i plote i mjekut Tritan Kalo ndaj ish ministrit Beqja.

Ndersa gjithçka eshte e qarte ne postimin e mjekut Kalo, surpriza unikale e manipulimit eshte bere ne median e Bolinos “ Shqiptarja.com” ku sipas Bolinos, inicialet I.B. Jane te kryetarit te opozites, Lulzim Basha.

Titulli i shkrimit ne median e Bolinos eshte: “ Revoltohet mjeku Tritan Kalo dhe i kthehet Bashes… se ku e gjen Bolino, Bashen tek reagimi i mjekut kete mund ta shpjegoje vetem nje manipulator i çartur si Bolino, te cilet i jane errur syte nga korrupsioni qe perfiton me tenderat dhe koncesionet e dhena nga Rama, Duke u kthyer ne nje pronar mediash te korruptuara qe vjedh me Ramen.

Per te kuptuar arsyet qe e shtyjne Bolinon te jete qesharak duhen pare dhuratat qindramjjera euroshe qe ai merr nga Rama, ndaj I.B i duket Bolinos si L.B.

Te dhenat mbi transaksionet e thesarit te perfituara nga Carlo Bollino, per periudhen 2014 – 2019.

Me rezulton se, nepermjet shoqerive/OJF te meposhteme, ka perfituar:

1. Shqiptarja.com, 180 transaksione thesari, me vlere 130 milion leke ose 106 mije euro

2. Qendra “U R A”, 52 transaksione thesari, me vlere 290 milion leke ose 235,6 mije euro

3. Spazio Eventi Albania, 3 transaksione thesari, me vlere 32,9 milion leke ose 27,4 mije euro

4. Multiscreen, 3 transaksione thesari, me vlere 69 milion leke ose 57,5 mije euro

Total: 238 transaksione thesari, me vlere 522,9 milion leke ose 426,6 mije euro.