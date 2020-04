Lajm i mirë nga Italia: Më 6 prill do të kemi zonën me ‘zero të infektuar’ nga Covid-19

Coronavirus, një studim zbulon vlerësimet për përfundimin e epidemisë në Itali

Në Itali, epidemia e Coronavirus gradualisht do të bjerë derisa të zhduket plotësisht. Kjo u zbulua nga një studim i drejtuar nga Instituti Einaudi për Ekonomi dhe Financa, një institucion që u themelua nga Banka e Italisë. Ky hulumtim tregon tre datat në të cilat objektivi themelor “infeksion zero” mund të arrihet në vendin tonë, bazuar në të dhënat statistikore të siguruara nga Mbrojtja Civile.

Epidemia do të arrijë kulmin në fillim të prillit, por mund të përfundojë midis 5 dhe 16 maj. Sipas Eief, rajonet e para që do të dalin nga tuneli i epidemisë do të ishin Trentino Alto Adige (6 Prill), i ndjekur nga Basilicata, Umbria dhe Liguria (7 Prill). Menjëherë pas kësaj do të kishte Valle d’Aosta e cila mund të arrinte objektivin zero të infeksionit në 8 Prill, atëherë do të ishte radha e Puglia (9 Prill), e ndjekur nga Friuli Venezia Giulia (10 Prill) dhe Abruzzo (11 Prill) .

Siçili dhe Veneto duhet të presin për 14 Prill, ndërsa Piemonte më 15 Prill, pasuar nga Lazio (16 Prill) dhe Kalabria (17 Prill). Rajonet e fundit ku kthesat do të prekin zero, do të ishin Lombardia (22 Prill), Emilia Romagna (28 Prill) dhe Toscana (5 maj).

Deklaratat e Franco Pedraçhi autorit të hulumtimit

Sipas autorit të kërkimit shkencor Franco Pedraçhi, duhet të konsiderohet se numri i rasteve nuk është i barabartë me numrin e italianëve të infektuar aktualisht, por vetëm për ata që testuan pozitivisht për ekzaminimin e koronavirusit. Prandaj, sasia e njerëzve të infektuar është pothuajse me siguri më e madhe se e gjithë rendi i madhësisë.

Për më tepër, Pedraçhi tha që proporcioni midis rasteve pozitive dhe sasisë së personave të infektuar në çdo moment të caktuar nuk duhet të konsiderohet konstante, pasi metodat dhe efektiviteti i testeve ndryshojnë me kalimin e kohës dhe midis rajoneve. Sidoqoftë, të dhënat e siguruara nga Mbrojtja Civile janë qëllimi më i mirë që ekziston për të matur gjerësisht progresin e epidemisë.