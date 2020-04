Kryetari i emëruar i bashkisë Fier: Ndihma me listë partie, nuk ndihmohen qytetarët në vështirësi

Kryetari i degës së PD Fier, Luan Baçi rrëzon propagandën e kryetarit të emëruar të bashkisë: Ndihma me listë partie, nuk ndihmohen qytetarët në vështirësi

Bashkia Fier dhe kryetari i emeruar i saj, vazhdojne propaganden, e tyre bajate dhe boshe, nen shembullin e kryeministrit rilindas, duke propaganduar, me video, sherbime dhe perkujdesje, per familjet, ne nevoje, per familjet, e izoluara dhe ne veçanti, per pensionistet.

Eshte e dukshme tashme, selektimi, perzgjedhja e tyre sipas, lidhjeve familjare, qe kane punonjesit e bashkise, dhe drejtuesit e saj.

Jane me qindra, familje, ne nevoje, me nje prind, apo shume, pensioniste te vetmuar, qe askush nuk interesohet per ta.

Jane te shumta denoncimet dhe shqetsimet qe vijne nga vet qytetaret, ne adrese te PD Dega Fier.

Dhe qe mos te akuzohemi, se e bejme per kredo politike, gje qe shpesh here mazhoranca me qellim te keq, e perdor, me ok e vete, qytetareve, dhe per tu ardhur ne ndihme atyre, po ju veme ne dizpozicion, prononcimin e tyre ,publik.

Vito Duraj, pensioniste e vetmuar.

Osman Avdulaj. Pensionist i vetmuar.

Edlira Shametaj, kryefamiljare e semure