Korrupsioni fut në sherr socialistët/ Ndreu i përvishet Auron Tares: Po krijon situata për të zhvatur në kohë pandemie

Jahti luksoz “Maltese Falcon” që vizitoi sot Shqipërinë është një nga më të famshmit në botë për madhësinë, është kthyer në një ‘mollë sherri’ me socialistëve.

Jahti 88 metra i gjatë, “Maltese Falcon” mbërriti mesnatën e së enjtes në ujërat përballë portit të Durrësit duke pritur zbardhjen e ditës për t’u ankoruar me qëllim furnizimin me karburant si edhe ushqime, por nuk u lejua nga Autoriteti Portual.

Për këtë ka reaguar dhe ish-drejtori i Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Auron Tare. Në një reagim në Facebook, Tare shprehet se “’Mihali i Kapitenerise Shqiptare’ ne kete rast Paulin Ndreu me anë të Mihaleve qe ka nen urdhera “e rrahu” gjithe diten Kapitenin dhe ekuipazhin e kesaj anije per ta larguar nga Porti. Duke e kercenuar me burg dhe plot fjale fyese”. Sipas arkeologut, Ndreu dhe Ministrja që përfaqëson kanë nxjerre një urdher se jahtet duhen të largohen se pengojne anijet e mallrave.

Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Paulin Ndreut i cili i ka kthyer përgjigje Tares ku shkruan se deklaratat e tij janë sajesa dhe se ka gënjyer per jahtin.

Edhe ne pandemi disa duan te zhvasin!

Nje pergjigje per Auron Taren

Auron Tare krijon situata per te fituar e zhvatur ne kohen pademie, dhe keto na i shet si dhunim te turizmit. Te gjitha keto vetem e vetem qe ai te beje ligjin ne porte si në Durres e ne Sarande me presione dhe duke dhunuar institucionet shteterore. Ai arrin deri aty sa krijon skena duke provokuar fyer sharë dhe denigruar inspektorin e kapitenerise ne zyren e tij,me arsyen se ai do te jete padron i portit edhe ne kohe pandemie dhe atij nuk duhet tia prishe askush.

Une per etike nuk po i pergjigjem me te tilla sajesa por po deklaroj se Auron Tare ka genjyer jahtin se pari dhe autoritetet Shqiptare, pasi jahtit i ka premtuar qe ta fuse 2 jave ne port duke zene kalaten per interesa private te tij ne kete kohe krize.

Jahti ka qendruar 24 ore ne port që premten deri te shtunen dhe nuk ka marre furnizim as nuk ka kerkuar furnizim duke u justifikuar se do e marr javes tjeter po ti duhet. Ne kontaktet qe ka bere autoriteti i Kontrollit Shteteror Portual i eshte thene nga kapiteni se kam marre leje te qendroj dy jave ne port.

Jahtin nuk eshte larguar por i eshte thene te dali ne rade te portit deri sa te vije furnizimi i naftes te henen pasi e gjjthe skema ishte mashtim. Jahti ka qendruar ne raden e porti nga e shtuna deri te dielen dhe pasi nuk mundi te siguronte qendrim dy javor ne port eshte larguar pa kerkuar furnizim apo ushqime. E gjitha pjesa tjeter nga Auron Tare eshte trillim dhe sot ka shpethyer ne shpifje duke mbush mediat se ne qenkemi Mihalet ndersa ai qenka shenjtori.

Me poshte dokumentat qe vertetojne se kemi te drejte.