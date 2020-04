Reagimi ndaj Ramës i mjekes që ju refuzua testi për 10 ditë: Je klloun dhe hipokrit…

Statusi i doktoreshës Genta Dedej (Siç ajo e ka shkruar)

Jam me temperature 39.5 grade celcius, me ethe dhe dhimbje trupi. Para 10 ditesh kisha nje kolle te thate dhe dhimbje te lehte te anes se djathte te mushkerise. Njoftova 127, njoftova me mesazhe te verifikuara ate shefin e shkrete te Urgjences “Nderkombetare dhe Kozmike”.

Tek linja telefonike me doli nje grua( doktoreshe??)qe me degjoi dhe me pyeti- sa e ke saturimin e Oksigjenit??!!! – Nuk e di i thashe. Si ta mas saturimin??!!

-Izolohu ne shtepi,me tha.

-Dua te bej tamponin qe te izolohem,i thashe.

– Po spate marrje fryme, nuk behet.- tha. Telefonata eshte e regjistruar.

Fillova 3 dite azitromicine, dhimbja u lehtesua por me mbeti nje kolle e thate.

Kam mbi nje ore me ethe dhe temperature 39.5, dhimbje trupi,debulese.

Gjate ketyre diteve, une nuk u izolova ne shtepi ndaj femijeve te mi,dhe as ndaj mamase time mbi 70 vjec , sepse une nuk mund te vetquhem me Covid kur nuk kam nje rezultat analize.

Tani, situata eshte delikate.

Tani NUK KAM CE DUA TAMPONIN O EDI RAMA!

UNE MUND TE KEM INFEKTUAR GJITHE FAMILJEN TIME.

EDHE NJEREZIT NE RRUGE.

TI DHE STAFI YT MEDIOKER SIC JE VETE, DO JENI PERGJEGJES PER JETEN TONE.

APO KU PYET TI PER HAKUN E ZOTIT!!!

TI JE NJE KLLOUN,NJE GJYNAHQAR QE ZOTI PO TE SPROVON ME HALLE TE RENDA,SEPSE PANGOPESIA JOTE NUK KA NJOHUR KUFIJ.

HIPOKRIZIA JOTE NUK KA NJOHUR E NUK NJEH KUFIJ.

MBAN PRANE VETES NJE PSEUDO- MISRE, QE I KISHTE VJEDHUR TEMEN E DIPLOMES ATIJ KINGUT NGA AFRIKA DHE NUK KA LIDHJE FARE ME MJEKESINE,POR DI TE BINDET PER AFERAT E TUA PPP.

KESHTU DO VUASH SI QEN, DUKE MOS I GZUAR ATO MILIARDA EURO QE PRETENDON SE DO TI MARRESH ME ATO PPP-te E TUA TE FANTAZUARA.

DEL SI SKIZOFREN NEPER MEDIA DUKE MBYLLUR NJEREZIT ME 230 MIJE LEKE NE MUAJ,DHE I JEP VETES TE DREJTEN TE QUHESH “BABAI IM”. KU KE FTYRE E GJAK TI PER TE PERDHOSUR EMRAT E NJEREZVE TE THJESHTE,O DELIRANT!

MUA NUK DO ME SHEROSH I O HIPOKRIT QE PERDOR AJETET KURANORE PER TI HEDHUR SYVE HI, NJE POPULLI QE NUK DI.

MUA DO ME SHEROJE ZOTI DHE PROFESORET E MI, QE TI GUXON DHE JUA ZE EMRIN NE GOJE- DR. NAJADA,DR.TAN KALO, DR. ARJAN HARXHI.

NESE BEHEM ME KEQ O PLER,DO ME COJE DIKUSH ME MAKINE,DHE JO ME AMBULANCAT E TUA HEKURISHTE.

ZOTI JU SHTREMBEROFTE E JU NXIFTE ME KEQ SESA JU KA SHTREMBERUAR TE GJITHEVE ATY NEPER QEVERI.

Ne daç bejeni share, cojani,sme plas fare per keta njerez te Djallit qe ne 80 vite vetem e kane munduar popullin e shkrete!

Nuk do te mund tju pergjigjem komenteve tuaja ,deri nje kohe te dyte!

ZOTI QOFTE ME NJEREZIT E DREJTE DHE MALLKUAR QOFSHIN GJITHE HALETE E POLITIKES NE SHQIPERI!

AMIN!