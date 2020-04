Denoncohet tek Berisha fshehja e të infektuarve me Covid-19 në spitalin e Kukësit!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Kukësi i cili shkruan se, po fshihen sifrat e të infektuarve me Covid-19 në spitalin e Kukësit.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncon fshehjen e te infektuarve me covid19 ne spitalin e Kukesit!

Te infektuarve ju refuzohet testi! Krim shteteror! sb

Pershendetje Z. Berisha,

Ne spitalin e Kuksit jan infektuar me shume se gjysma e stafit. Stafi i infektuar eshte zevendesuar nga bluzat e bardha te reparteve te tjera. Stafi zevendesues ka pasur kontakt me personat e infektuar, por ata jan lejuar me urdher te punojne, madje ju mohohet dhe berja e testit per Covid-19.