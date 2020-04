BILD-Presidentit kinez: Jeni murtaja vdekjeprurëse, korona do të jetë fundi yt politik

Kryeredaktori i gazetës më të madhe gjermane dhe evropiane, BILD, i ka shkruar një letër presidentit kinez

Nga Julian Reichelt

Shumë i nderuar, zoti president Xi Jinping

Ambasada juaj në Berlin më ka dërguar një letër të hapur, sepse gazeta jonë BILD ka pyetur nëse Kina do të paguajë për dëmin ekonomik që virusi korona po shkakton aktualisht në mbarë botën.

Ambasada juaj e quan ‘famëkeqe’ atë letër dhe më akuzon për nxitje të nacionalizmit.

Më lejoni të them disa gjëra për këtë:

-Ju sundoni përmes mbikëqyrjes. Ju nuk do ishit president pa mbikëqyrjen. Ju mund të monitoroni gjithçka, secilin nga qytetarët tuaj, por ju refuzoni të monitoroni tregjet e kafshëve me rrezik të lartë në vendin tuaj. Çdo gazetë apo faqe interneti kritike mund të mbyllet, por jo vendet ku shërbehet supë me lakuriq nate. Ju, jo vetëm i monitoroni njerëzit, por edhe i rrezikoni ata – dhe të gjithë botën.

-Monitorimi çon në mungesë lirie. Ata që nuk janë të lirë, nuk janë as krijues. Ata nuk janë inovatorë, nuk shpikin asgjë. Kjo është arsyeja se përse e keni bërë vendin tuaj kampion botëror në vjedhjen e pronës intelektuale. Kina pasurohet me shpikjet e të tjerëve në vend që të shpikë vetë. Arsyeja për këtë është se nuk i lini të rinjtë e vendit tuaj të mendojnë lirshëm. Eksporti më i madh kinez, që nuk e do askush, por që është përhapur në botë megjithatë, është korona.

-Kur ju, qeveria juaj dhe shkencëtarët tuaj e dinit që korona transmetohet nga një person te tjetri, e latë botën në errësirë. Ekspertët tuaj më të mirë nuk u përgjigjën në telefon, nuk u përgjigjën në email kur studiuesit perëndimorë donin të dinin se çfarë po ndodhte në Wuhan. Ju ishit një nacionalist krenar, që nuk donte të thoshte të vërtetën pasi mendonit se është një turp kombëtar.

-Washington Post raporton se laboratorët në Wuhan kanë hulumtuar koronaviruset në lakuriqët e natës, pa përmbushur standardet e larta të sigurisë. Pse nuk janë laboratorët tuaj toksikë po kaq të sigurta sa burgu juaj politik? A do e shpjegoni këtë për gratë e veja që po vajtojnë, për bijat, për djemtë, burrat, prindërit e viktimave të koronës në mbarë botën?

-Njerëzit tashmë kanë nisur të pëshpërisin. Fuqia juaj po lëkundet. Ju keni krijuar një Kinë të errët dhe jotransparente, e cila dikur ishte simbol i kontrollit çnjerëzor, tani është simbol i një murtaje vdekjeprurëse. Kjo është trashëgimia juaj politike.

Ambasada juaj më shkruan se nuk po marr parasysh ‘miqësinë tradicionale mes dy popujve tanë’. Unë supozoj se e quani ‘miqësi’ të shkëlqyer dërgimin bujar të maskave nëpër botë. Unë nuk e quaj këtë miqësi, por një imperializëm qesharak. Ju doni të forconi Kinën përmes një epidemie që vjen nga Kina. Nuk mendoj se do të shpëtoni pushtetin tuaj personal përmes kësaj. Unë besoj se korona, herët apo vonë, do jetë fundi juaj politik.

Me përshëndetje miqësore,

Julian Reichelt