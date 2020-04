Berisha: Vendoset pushteti i narkopolicisë pushtuese! E pashembullt në botë

Te drejten kushtetuese te levizjeve te qytetareve e dikton njelloj si ne shtetet me diktatoriale te planetit ose si ne vendet nen pushtim te eger policia dhe askush tjeter perveç saj.

Ky eshte nje akt flagrant antikushtetues qe tregon shemtine dhe degradimin total te narkoshtetit te vetem ne Europe te Edvin Kristaq Mafise.

Te dashur miq, ju bej thirrje ju dhe mbare shqiptareve te pregatitemi dhe te ngrihemi sa me pare ne menyren me te fuqishme kunder monstres kombetare shume here me i zi se sa covid19 dhe qe e ka emrin Edvin Kristaq Xhelati.

Ky bastard i xhelateve te shqiptareve po shfrytezon epidemine e covid 19 per te shfryre urrejtjen e tij ndaj shqiptareve dhe rikthyer metodat dhe standartet e eterve te tij xhelat ne Shqiperi!

Lexoni sipas deshires njoftimin e meposhtem te mediave! sb

Urdhri i ri i policisë: Gjobitet kush largohet më shumë se 500 m nga banesa.

https://lapsi.al/…/urdhri-i-ri-i-policise-gjobitet-kush-la…/