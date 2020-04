Berisha publikon skandalin: Edvin Kristaq Xhelati fshehu rastet me Covod-19 dhe vdekjet prej tij të muajit shkurt

Nje skandal qe vrau njerez!

Faktohet:

Edvin Kristaq Xhelati fshehu rastet me covod19 dhe vdekjet pre tij te muajit shkurt.

Ky akt makaber u be vetem e vetem qe te mblidhte kongresin bombe e vertet virale qe hyri ne histori si kongresi i Koronavirusit, Lindes dhe Gjushit.

Miq, sot anerarja e Komitetit te Mashtrimit dhe Manipulimit te Epidemise se Covid19 me kryetar Edvin Xhahil Surrelin dhe nenekryetare mbikunaten, ishkunaten dhe militanten, pikerisht militantja u tha shqiptareve se ne muajin shkurt ne Shqiperi ka patur raste me covid19.

Shtoj ketu se te gjithe ata u lane ne meshiren e virusit dhe prej tyre vdiqen pa kujdesin e merituar mjekesor.

Nderkohe qe Edvin Xhahil Surreli me dt 9 mars pikerisht nepermjet militantes njoftoi (mashtroi) shqiptaret se zbuluan rastin zero te Epidemise Covid 19 ne Shqiperi.

Miq, ditet e fundit te shkurtit qytetari dixhital ka informuar publikun per raste me covid19 ne Korçe, spitalin Shefqet Ndroqi dhe ne Shkoder e Kavaje. Madje jane njoftuar edhe raste vdekje nga covid19 ne Korçe, Tirane dhe Shkoder.

Por te gjitha keto pergenjeshtroheshin ne menyre kriminale nga Komiteti I krykumbares dhe ndrikullave dhe shqiptareve u thuhej se ne Shqiperi nuk ka asnje rast me covid19 vetem e vetem qe te mos shtyhej kongresi i Partise Socialiste.

Per kete qellim Edvin Xhahil Surreli shpalli eureka rastin zero per koinçidence edhe kete e beri me ndrikull militanten personalisht me daten 9 mars.

Une rastin e shpallur si zero e quajta zero me bisht dhe hodha poshte si mashtrim te paskrupullt rastin zero te te tyre. Ne te vertet pati dhe te huaj qe u shprehen se covid19 ka ardhur me pare ne Shqiperi se sa diten qe Komiteti i Mashtrimit u tha shqiptareve.

Deklarata e sotme deshmon para se gjithash papergjegjshmerine totale te Komitetit te Edvin Surrelit dhe nenkryetareve te tij mbikunates, ishkunates dhe militantes, te cilat ua shet shqiptareve si eksperte por qe ne fakt ai i keqperdor thjesht per te mashtruar shqiptaret 24 ore mbi 24 ore per rastet, testet, vdekjet e shqiptareve nga pandemia Covid19 qe eshte dhe pandemia me e rrezikshme e 100 viteve te fundit. sb

Ketu me poshte keni intervisten e fresket te nenkryetares se Komitetit famezi te Mashtrimit dhe Manipulimit te Pandemise se Covid19 ne Shqiperi!

https://www.syri.net/…/e-pranon-silva-bino-koronavirusi-ne…/