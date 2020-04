Berisha nxjerr videon: Shikoni si shtaza me uniformë godet si lopë e çmendur në sy të fëmijës

Shikoni se si nje shtaze me uniforme godet si lope e çmendur me koke qytetarin ne prani te femijes se tij!Lexoni mesazhin shikoni dhe shperndajeni kete video te qytetarit dixhital. Kjo eshte fytyra e vertet te narkoshtetit te Edvin Mafise! sbprsh doktor. ja si sillet policia e vlores me qytetaret. tregon te fortin ne goditje me koke. e gjitha kjo ne sy te femijes.

Gepostet von Sali Berisha am Sonntag, 12. April 2020