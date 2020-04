Berisha ironi therëse me Ramën: Në republikën e Surrelit mbyllet epidemia Covid-19, 6 urdhërat që…

Ish-Kryeministri Berisha ka bërë ironi me kryeministrin Rama. Në një shënim në Facebook, Berisha flet për numrin e personave të testuar dhe atyre që kanë rezultuar pozitiv pas testimeve për koronavirusin, ndërsa radhit 6 pika mbi të cilat sipas tij jepen nga “kryepidemiolugo i Republikës së Surrelit”.



Postimi i plotë

Breaking News!

Ne republiken e Surrelit mbyllet epidemia covid19.

Urdher dite, i karakterit super urgjent i kryepidemiologut te Republikes te Surrelit!

Urdher dite Nr19!

1-Urdherohet zhdukja me urgjence brenda 72 oreve e epidemise covid19 ne territorin e republikes se Surrelit.

Per kete qellim:

1-Ndalohen shtrimet e te semurve me covid19 ne spitalet covid 1;2;3 etj

2- 127 nuk guxon te diagnostikoje te semure te tjere me covid19

3-Cdo telefonate eshte grip banal dhe vetem grip i vlefshem per paracetamol dhe pike!!

4-Ndalohen perfundimisht testet per covid19 ne te gjithe territorin e Republikes se Surrelit!

5-Sot do njoftohet se kishte vetem 6 raste me covid19!

6-Ne emer tim sot kete lajm-sihariq do ta japin dy anetaret e Komitetit Politik, me te besuarat nga une dhe partia, militantja dhe ish kunata sepse atyre nuk ju shkrep qerpiku kur sakrifikojne per mua dhe partine.

Kryeepidemiologu Xhahil i Republikes se Surrelit Sulltan Salep Surreli.

Fitmoset nga Vrima e miut sot me daten 7 prll 2020.