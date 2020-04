Berisha denoncon skandalin: Shkarkime për t’iu marrë 10 mijë euro atyre që do të emërohen

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar sot shkarkimet nga administrata shtetërore në një kohë kur kriza ka pushtuar vendin dhe vëmendja është fokusuar tek kompanitë private, për të mos lejuar shkurtimin nga ana e tyre të punonjësve.

Një punonjëse e larguar nga puna nga Drejtoria e Tatimeve i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha ku shkruan se, e kanë hequr nga puna në Tatime për të marrë një tjetër kundrjet 10 mijë eurove.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Narkoshteti shkarkime punonjesish ne pandemi?

Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital!

Shkarkimet behen per t’ju marre 10 mije euro atyre qe do emerohen.

Kur narkoshteti zgjedh vet pandemine per shkarkime, privateve i shkel syrin per te shkarkuar sa te duan! sb

Doktor pershendetje.Une qe po ju shkruaj jam nje nene me femije dhe me hoqen nga puna ne Tatime prandaj ju lutem bejeni publike .Un kam filluar pune ne vitin 2009 dhe kam pasur nje pozicion pune qe vetem rogen kam mare gjithmone. Nuk e kuptoj cpune u prisha?Si ka mundesi kur kryeministri u ben presion bizneseve te mos heqin njer nga puna dhe ne mes te pandemise na hoqi nga puna per te mare nga 10 mije euro per te futur ne pune.Sepse sipas struktures duhet te hiqnin 35 vete ndersa kta hoqen 70 vete. Pastaj ceshte kjo strukture ne mes te pandemise.Ky eshte nje skandal njesoj si tenderat ju lutem ta beni publike qe ta marin vesh te gjithe cbehet ne te vertete dhe qe daljet e ketyre ne facebook dhe tv jan vetem shoë dhe nje mashtrim i madh…….skandal turp anonim ju lutem