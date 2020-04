Basha përshëndet krijimin e Federatës së mjekëve shqiptarë në Europë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka përshëndetur krijimin e Federatës së mjekëve shqiptarë në Europë.

Basha shkruan në reagimin e tij se, nesër kjo Federatë do të jetë burim i ekspertizës shqiptare dhe europiane me të cilën do të ngremë në këmbë sistemin tonë shëndetësor.

“Mirënjohje mjekëve shqiptarë anembanë Europës për këtë iniciativë humane për të dhënë ndihmën e tyre, edhe pse punojnë e jetojnë jashtë Shqipërisë.

Urimet më të përzemërta dhe suksese Federatës së sapoformuar të mjekëve shqiptarë në Europë. Nesër ajo do të jetë burim i ekspertizës shqiptare dhe europiane me të cilën do të ngremë në këmbë sistemin tonë shëndetësor. #ditemetemira”, shprehet Basha.