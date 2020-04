Basha mirënjohje mjekëve: Janë garancia dhe forca jonë, bashkë me të cilët do ta fitojmë këtë betejë

Kryetari i PD, Lulzim Basha sot në Ditën e Shëndetit ka përshendetur personelin shëndetësor.

Basha shkruan në mesazhin e tij se, mirënjohja e zemrave tona i shkon gjithë personelit shëndetësor që po përballet prej një muaji me pandeminë e COVID 19. Ata janë garancia dhe forca jonë, bashkë me të cilët do ta fitojmë këtë betejë.

Mesazhi i kryetarit Basha

Ata sot kanë nevojë për mbrojtje, paisje, mbështetje. Sot dua të shpreh falenderimin tim për ndihmën financiare të aleatëve tanë strategjikë SHBA, e cila do ti mundësojë sistemit shëndetësor 30 mijë kite testimi aq shumë të domosdoshëm në këtë betejë.

Testimi dhe izolimi janë e vetmja mënyrë për të ndërprerë zinxhirin e infeksionit dhe për të mposhtur virusin. #ditemetemira