Basha: Izolimi i qytetarëve dhe bllokimi i ekonomisë na kushton më shumë se rritja e numrit të testimeve

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka falenderuar Bashkimin Eurpian për dhurimin e 20 mijë testeve për përballimin e Covid-19.

Basha shkruan në reagimin e tij se, vetëm rritja e numrit të testimeve mundëson identifikimin real të të prekurve dhe frenimin e përhapjes së virusit

“Thank you to #EU🇪🇺for the precious help to Albania🇦🇱. Vetëm rritja e numrit të testimeve mundëson identifikimin real të të prekurve dhe frenimin e përhapjes së virusit.

Izolimi i qytetarëve dhe bllokimi i ekonomisë na kushton më shumë se rritja e numrit të testimeve. @LSorecaEU’, shkruan Basha.