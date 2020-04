Administratori i Albpetrol po punëson familjarët, ka falsifikuar dokumentet, ish-deputeti: SPAK të hetojë

Kreu i PD Fier, ish-deputeti Luan Baçi kapublikuar sot disa dokumente të tjera që lidhen me pushimet nga puna të punonjësve të Albpetrol. Në një reagim, Baçi tregon disa dokumente ku shfuqizohen emërimet e disa punonjësve me koronavirusin të firmosur nga administratori i Albpetrol Enio Lika.

Ish-deputeti shprehet se, janë emëruar 50 punonjës të rinj që janë të afërm apo rreth familjar i administratorit dhe nuk kanë lidhje me sistemin e naftës. Sipas tij dokumentat e emërimeve Lika i ka falsifikuar duke u ndryshuar datën prandaj kërkon hetim nga SPAK pasi edhe rrogën mujore nuk ua ka dhënë punonjësve.

Reagimi i plotë

Punonjes te kompanis Alpetrol, denoncojne, veprimet korruptive te drejtuesve te kesaj kompanie. Me poshte sms e tyre si dhe nje urdher kompromentues, ku tregon qarte, emerimet qe jane bere, gjate kohes qe kane qene ne ristrukturim dhe te trembur, nga situata e krijuar, revokojne urdherin e bere me pare ,me nje urdher tjeter, duke i vendosur nr e nje tjeter shkrese. Lexoni me durim deri ne fund!

Ne nje grup punonjesish te Albpetrol duam te denconcojme veprimet arrogante dhe antiligjore te administratores Eriola Muka e cila ne situaten e nje pandemie boterore ka urdheruar kete jave qe te hidhen ne rruge keto dite rreth 300 punonjes te qyteteve Patos, Fier, Kucove, Ballsh etj.

Ushtaret e saj kane bere njoftimet dhe punonjesve po ju mbyllet mardhenia e punes. Parashikohet qe heqja e puntoreve te vazhdoje edhe ne ditet ne vijim duke e cuar numrine te larguarve ne 600 veta. Kryeministri Edi Rama i kerkon kompanive private te shesin vilat dhe pasurit personale qe te mbajne njerezit ne pune kurse Albpetroli kompani shtetrore heq 300 veta brenda javes.

Poshterisia dhe pafytyrsia e Eriola Mukes vazhdon edhe me tej pasi ajo ka emeruar nga muaji Tetor 2019 dhe deri me sot rreth 50 punonjes te rinj te ardhur nga Tirana, Librazhdi etj, qe nuk kane punuar ndonjehere ne sistemin e naftes. Te gjithe jane kushurinj apo te afert te rrethit te saj te ngushte. Ne po te njejten dite qe ka hedhur ne rruge 33 punonjes (11 mars 2020) ka emeruar 19 punonjes te rinj. Keshtu ka vazhduar cdo dite.

E trembur nga shkrimet e publikuara dje per kete ceshtje sot zagaret e saj po perpiqen te mbulojne krimin e kryer duke nxjerre nje urdher me date te kaluar per te fshehur gjurmet e emerimeve te reja qe i ka bere ne kundershtim me ligjin qe e detyron te sistemoj njeher naftetaret para se te mare njerez te rinj. Pasataj ca kuptimi kan shkurtimet kur ti mer njerez te rinj? Po ju bashkengjisim urdhrin 68 qe e ka nxjer sot por po mundohet ta shes sikur eshte bere ne date 26 duke e fallsifikuar. Po ju japim dhe urdherin e vertet me numer 68 qe eshte nxjere ne 30 Mars.

Ju lutemi nderhyni qe prokuroria dhe SPAK te vijne dhe sekuestrojne keto dokumenta te falsifikuara dhe ti vene keta kriminel qe luajne me buken e femijeve tane para ligjit. Keta te pashpirt kane shperndar rrogat e administrates dhe kane mare rogat miliona lekshe per veten e tyre kurse rrogen e muajit shkurt te puntorve sna e kane dhene akoma.

Vete Eriola Muka si Administratore dhe Administrata ne Zyrat e Tiranes me qera mujore 6000 Euro ne muaj, per shkak te situates se koronavirusit kane 3 jave qe nuk dalin ne pune por punojne nga shtepia, ndersa ne punonjesit e tjere dalin me detyrim, pa maska, pa kushte dhe pa siguri ose pushohen nga puna.

Edhe para kesaj periudhe, Eriola Muka ne seline e kompanise ne Fier ka ardhur brenda 6 muajsh vetem 12 here dhe jep urdhera nga kati i 7-te i Sky Toëer ne Tirane. Para disa dites ne Ndermarrjen e Prodhimit te Naftes Kucove, per fat te keq u aksidentua ne pune nje punonjes me pasoje vdekjen (saldatori L.F) sepse Eriola Muka dhe drejtuesit e tjere nuk ka marre asnje mase per kushtet e sigurise ne pune.

Asnje nga drejtuesit kryesor nuk eshte inxhiniere kundershtim em rregulloret e shoqerise. Per kete aksident me pasoje vdekjen nuk u pyet asnje nga drejtuesit e shoqerise por u arrestua kolegu i tij. Ju lutem nderhyni qe kete ceshtje ta ndjekin organet kompetente te na japin rrogen te kthejne vendimet e paligjshme per pushim kolektiv dhe te anullojne te gjithe emerimet e reja.