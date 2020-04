12 parqe, kinema e kënde lojrash të betonizuara nga Rama për pallate

Jamardber MALLTEZI

1. OBSH e nxjerr Tiranen nder qytetet me ajrin me te ndotur ne Evrope.

2. Zona e Sheshit Ataturk (21-shi) eshte zona me ajrin me te ndotur ne TR.

3. Ne 2015 Bashkia e Tiranes kreu nje investim madhor per kthimin e nje zone te ndotur ne krijimin e nje parku per banoret.

4. Qeveria e tanishme po e zhduk kete park per interesa te vogla te edi rames dhe besnikut te tij me te cilin po vjel edhe ARMOn, etj.

POR kjo eshte lulishtja e 12-te e Tiranes qe po zhduket per interes te xhepit te rames. Me pare jane shkaterruar per pallete:

1. Lulishtja ne krah te ish ekspozites Shqiperia Sot

2. Lulishtja perballe Sheratonit (sheshi Italia)

3. Lulishtja ku u ngrit 23 kateshi i Fidelit (mbi varrin e Kapllan Pashes)

4. Lulishtja perballe ish nderteses se PD (qendra Toptani)

. Parku xha Tomit

6. Parku Rinia u kafshua ne 6000 m2 per lokalin e Edit dhe besnikut te tij

7. Parku Rinia u kafshua edhe me 700 m2 per parkimin

8. Parku Rinia po pergjysmohet tani per parkimin nentokesor te Edit dhe besnikut te tij

9. Ish Kinema Republika

10. Ish Kinema Imperial apo 17 Nentori

11. Parku qe u cepetua perballe Fakultetit Ekonomik

12. Kendi i Lojrave 7 Xhuxhat

Te gjitha keto mesiper jane zhdukur me firmen e edi rames.

PD dergoi vjet në KQZ kerkesa per 3 referendumet vendore lidhur me planet per ndertime brenda Parkut Rinia dhe Parkut te Madh te Tiranes. KQZ e detyruar politikisht refuzoi nje te drejte kushtetuese qe qytetaret te shprehen permes nje referendum.

Rradhen tani e ka Parku i Madh i Tiranes me 30 kateshe ne krah te Korpusit te Universitetit. Duan te zevendesojne parqet dhe pyjet me fasada vertikale.

Ta gezojne pyllin vertikal ata qe nuk duan pyllin horizontal sic e ka bere Zoti. POR

PD kembengul qe qytetaret duhet te shprehen nese duan park per mushkëritë e fëmijëve tanë apo pallate per Edi Ramen.