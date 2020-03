Video/ Bardh Spahia i përgjigjet Ramës

MASHTRUESI I KAPUR GAFIL.Kur Edi Rama "meson" nga PD se si e ka situaten ne sherbimin shendetesor: pa maska, pa alkool, pa doreza e pa uje! Dhe si aktor i keq, kur kapet gafil, thote se nuk qenka realiteti i pergjithshem! Pasi thirrjet tona per marrjen e masave urgjente, nuk u degjuan, PD ka monitoruar situaten ne terren, e cila eshte sic e pranon vete drejtoresha e qendres shendetesore nr.8: pa furnizimin bazik edhe per gripin stinor, jo me per Koronavirusin e ri! Rama konfirmoi sot se kercenimet e drejtoreshes ne mbledhjen urgjente ndaj personelit mjekesor per te mos treguar realitetin skandaloz te shendetesise nuk eshte aspak nje rastesi por nje politike e mirefillte kriminale e kesaj qeverie. Kjo nuk eshte thjesht papergjegjshmeri Edi Rama, eshte KRIMINALE!PS. Edhe dicka o mashtruesa e te paafte, nuk eshte diskutim ne telefon por debat ne mbledhje midis drejtoreshes dhe stafit mjekesor.

