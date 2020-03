Video/ Alibeaj: Edi Rama u magjeps sot nga kryebashkiaku i Shijakut që udhërohej nga Niçja si…

Edi Rama qenka magjepsur sot nga “kryetari” i Bashkise se Shijakut! Djal i mire, njeri korrekt, i perkushtuar, i zoti, me sens praktik dhe i pergjegjshem 😂.Behet fjale per Elton Arbanen, ate njeriun qe Astrit Avdylaj, Niçja i Shijakut pra, i dosjes 339 e urdheronte si rreshter te krimit dhe ky i nenshtrohej si skllav i bindur!Ky eshte shembulli me i fresket se adhurimi i Rames, per krimin e kriminelet eshte si puna e vesit qe del vetem me shpirtin!Edi Rama eshte Niçja, eshte Arbana, eshte Gjushi, eshte krimi.

Gepostet von Enkelejd Alibeaj am Samstag, 7. März 2020