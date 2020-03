U shërua nga virusi, 37 vjeçarja tregon si duhet ta përballojmë dhe çfarë të bëni qe mos t’ju prekë

Nje grua 37 vjecare eshte infektuar me koronavirus dhe ka nje mesazh per te gjithe ne nje mesazh paqe dhe sigurie.

Ajo thote qe te mos frikësoheni, por mendoni për individët me rrezik të lartë dhe qëndroni në shtëpi nëse ndjeheni të sëmurë. Duhet te kujdeseni per veten dhe per te tjeret qe te mos e marrin ata virusin. Sidomos moshat e medha jane me problematike.

Elizabeth Schneider jeton në Seattle, qyteti më i madh i shtetit Washington dhe ajo jep shprese per te gjithe.

Nese doni te shpetoni nga virusi qendroni ne shtepi kjo eshte e vetmja menyre per ta neutralizuar ate.

Ajo tergon simptomat e para Schneider kishte simptoma të ngjashme me gripin me 25 shkurt, tre ditë pasi shkoi në një shfaqe që u identifikua më vonë si vendi ku u infektuan pesë persona të tjerë.

”U zgjova dhe u ndjeva e lodhur, por asgjë më shumë se nga përditshmëria që e ndjeni kur ngriheni dhe doni të shkoni në punë, pastaj unë isha shumë e zënë gjatë fundjavës dhe mendoja se kjo ishte arsyeja pse po e ndjeja tërë atë lodhje.” Nga mesdita ajo ndjeu dhimbje koke bashkë me ethe dhe dhimbje trupi.

Ajo vendosi të largohej nga puna, dhe shkoi në shtëpi.

Pasi fleu për pak minuta, Schneider u zgjua me temperaturë të lartë, që shkonte deri në 39.4 gradë Celsius.

“Dhe në atë pikë, unë fillova të dridhem në mënyrë të pakontrollueshme, edhe ekstremitetet e mija po dridheshin, dhe kjo filloi të bëhej paksa shqetësuese”, tha ajo.

Ajo iu drejtua ilaçeve dhe e thirri një mjek që të qëndronte në gatishmëri nëse i duhej të vendosej në një dhomë urgjence, por ethet shkuan duke u shtuar gjatë ditëve në vijim.

”Unë isha pak e befasuar, sepse mendoja se kjo ishte më mirë”, tha Schneider duke qeshur. Në atë kohë, simptomat e saj tashmë kishin mbaruar, dhe asaj iu tha nga autoritetet lokale të shëndetit që të qëndronte në shtëpi për 7 ditë pas fillimit të simptomave, ose 72 orë pasi simptomat u qetësuan.

Qëndroni në shtëpi, mjekohuni me ilaçe pa recetë, pini shumë ujë, pushoni dhe shikoni televizion apo diçka tjetër”, tha ajo.