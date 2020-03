Testimi i kufizuar është dhunim i ligjit ndërkombëtar, është krim!

Sali BERISHA

Miq, Edvin PPP Maska dhe Ndrikull Hajni Maska me testimin e kufizuar qe eshte ne kundershtim flagrant me direktiven e OKB, e cila urdheron vendet anetare te bej e Testim, testim, testim, vazhdojne testimin e kufizuar.

Nderkohe miq eshte faktuar se vetem karantinimi ndonese i domosdoshem, absolutisht nuk mbron dot pa testimin e gjere nga perhapja e epidemise. Ata me kete qendrim po infektojne dhe semurin cdo dite me qindra qytetare, te cilet ne kushtet e nje testimi te gjere do mund ti shpetonin infeksionit.

Ky eshte nje krim i vertet me te cilin, duke mos i zbuluar te infektuarit bejne te mundur qe ata çdo dite te infektojne te tjeret.

Kete qendrim Edvin PPP Maska dhe Ndrikull Hajni Maska po e mbajne sepse ata per 90 dite nuk importuan asnje test dhe kur filloi epidemia kishin vetem nje sasi te kufizuar testesh. Testet e porosituara para nje jave duan kohe qe te vine.

Per te jusifikuar qendrimin e tyre, dyshja Edvin PPP Maska dhe ndrikull Hajni Maska mashtrojne ne menyre te paskrupullt shqiptaret duke deklaruar se testi masiv krijon kaos apo se kete nuk e bene Finlanda!

Denoj me ashpersi te madhe kete qendrim qe zmadhon çdo dite e me shume infeksionin dhe semundjen nga covid 19 dhe kerkoj aplikimin e testimit te gjere ne perputhje me direktiven e OBSH.