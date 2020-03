Të prekurit nga koronavirusi i drejtohen Berishës: 127-ta nuk na përgjigjet. Na ndihmo se nuk na ka mbet der tjetër

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimet e qytetarëve dixhitalë të cilët shprehen se numri 127 nuk i përgjigjet. Më tej qytetarët tregojnë rastin duke thënë se kanë dy ditë me temperaturë, por askush nuk iu merr analizat.

Njëri nga denoncuesit tregon se, bëhet fjalë për një rast tek Fusha e Aviacionit në Tiranë ndërsa tjetri bën me dije se ndodhet në kryeqytet, por ankesa e tij ësht se askush nuk i përgjigjet në numrin 127.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Braktiset i semuri

Askush nuk e ndihmon!

Sokol Buliqi dy dite me temperature te larte, kontakt i afert me te shtruarit per Koronavirus,

127 nuk i pergjigjet.

Ju bej thirrje mediave te ndihmojne te semurin

Lexoni mesazhet e tij. sb

Dr berisha: jam nje qytetar , bhe te lutem beje nje denoncim publik, se nuk na ka mbet der tjeter me u anku, nje shok i joni ka pas kontat shum te afert me ato qe jan shtru ne karantin me virus dhe asht me temperatur 40 gjith diten qe merr 127 per ti shkuar me i marr analizat dhe nuk shkon asnje njeri per ta ndihmuar, adresa e kti personi eshte rruga Artan Lenja pallati 8 hurja nr 18 tirane fusha e aviacionit, me shprese te ju qe mund ta ndihmoni, se asht shum i stresum dhe i braktisem se kto po i bejne analizat me mik ,anonim te lutem se e kupton vete ti situaten… respekte

Po deshe ta jap edhe emrin e personit dhe verifikohet lehte sa her ka marre 127

Mirmbrema zoti kryeminister jam nje qytetar i TR quhem Sokol Buliqi kam dy dit me temperatur kam marr ne tl 127 disa her sot i kam shpreh shqetesimin tim i kam then qe kam pas nje kontakt me njerin nga personat e infektuar vetem nje dhenje dore dhe i kerkova qe te me vin te me bejn testin por askush nuk ka ardhur dhe duke i dhen te gjitha te dhenat e mia.Ju lutem ta mirkuptoni shqetesimin tim .

Si kalon Dr, na fal per shqetesimin, ja dhe sms qe ja ka qu k,ministrit qe se ka marr as mundimin me i kthy pergjigje, asht ai rasti qe te shkrujtem mbreme te fusha aviacionit, ti flm se e bane publike gjithanej, po nuk ka asnje reagim nga kto Rr.Artan Lenja Pallati 8.Hyrja 18.TR.Sokol Buliqi 0692020656. Ja ku e ka dhe adresen dhe nr e telefonit, respekte per ty se e dim se aq mundsi ke ti , po te pakten na jep pak shprese….

Ka tre dit me temperarur dhe asht vetem ne shpi, pa asnje lloj ndihme dhe i braktisem totalisht prej shtetit , qe vetem probagand din me ba…