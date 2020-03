Shkon në 10 numri i të infektuarve me Covid-19 në qytetin bregdetar

Numri i të prekurve me koronavirus po rritet çdo ditë në vendin tonë. Tani harta e përhapjes së këtij virusi është zgjeruar edhe në qytete të tjera të vendit. Kështu në qytetin e Durrësit numri i të prekurve me Covid-19 ka shkuar në 10 ndër to dy janë punonjës të Policisë së Durrësit që kanë rezultuar pozitivë me koronavirus.

Krahas punonjësit të policisë nga departamenti e Burimeve Njerëzore është prekur nga COVID-19 edhe një efektive tjetër.

Mësohet të dy punonjësit ndajnë një zyrë të përbashkët, në Drejtorinë e Policisë.

Ndërkohë që janë 146 të infektuar, 17 prej të cilëve janë shëruar dhe 5 viktima. Lezha, Shkodra, Vlora, Kavaja e Elbasani janë qytetet e tjera të prekurve. Gjendja e e të shtruarve në pavion është e stabilizuar deri më tani, ndërkohë që autoritetet bëjnë thirrje që qytetarët të qëndrojnë brenda