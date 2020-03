Sa do të zgjasë?! Çfarë thonë studimet: Pas kulmit do të ketë një kulm tjetër…

Të gjithë presim kulmin. Ne besojmë se do të jetë një moment çlirues, ai që shënon daljen nga koronavirusi. Megjithatë, pasi të arrihet, sëmundja nuk do të marrë fund, madje as nuk thuhet se fillon një zbritje qetësuese. Në të vërtetë, tendenca ka më shumë të ngjarë të zhvillohet përmes majave të njëpasnjëshme, ndoshta më të ulëta herë pas here, por gjithashtu faza e zbritjes do të përfshijë masa parandaluese, sepse lëvizja jashtë mund të shkaktojë infeksione të reja.

Do të përfundojë vetëm kur nuk do të ketë raste për një periudhë të gjatë, kur shumica e njerëzve janë bërë imun, mbase, por akoma nuk është konfirmuar, nëse ndryshojnë kushtet e motit. Megjithatë Boris Johnson ka thënë se do të duhen 12 javë për të dalë. Qeveria amerikane flet për 18 muaj.

Normaliteti, nga ana tjetër, nuk do të kthehet kaq shpejt dhe në disa aspekte mund të mos kthehet fare. Dhe është e vështirë të tregosh një afat.

Sidoqoftë, hulumtimet nga Imperial College London analizuan trendin dhe simuluan sesi mund të vazhdohej. Mënyra më efektive për të zhdukur koronavirusin është që ndërhyrjet e shumëfishta që veprojnë në transmetim do të duhet të miratohen.

Sipas studiuesve ekzistojnë dy mënyra të mundshme të të vepruarit:

zbutja, e cila synon të ngadalësojë infeksionin, zvogëlimin e numrit të të shtruarve në spital dhe mbrojtjen e atyre që janë më të rrezikuar;

ose shtypja, e cila duhet të zvogëlojë çështjet në minimum, duke e mbajtur këtë situatë përgjithmonë.

Zbutja, e cila mund të kufizohet në izolimin e rasteve të dyshuara, karantina për ata që janë afër tyre, mbrojtje speciale për të moshuarit dhe njerëzit në rrezik, mund të ulin kulmin me 2/3 dhe vdekjet përgjysmë. Por virusi do të mbetet akoma në qarkullim.

Në një studim mbi masat zbutëse të aplikuara në Itali, studiuesit nga Instituti i Shkëmbimit Shkencor, Universiteti i Torinos dhe Cuebic srl, panë që nga bllokada totale në 9 Mars, lëvizshmëria ka rënë për 50 përqind. Prandaj do të ishte më mirë të synoni një shtypje, e cila parashikon që nuk do të ketë më asnjë transmetim.

Në këtë rast, të gjitha masat, dhe veçanërisht kërkesa për të qëndruar në shtëpi dhe mbyllja e shkollave, duhet të merren njëkohësisht dhe duhet të mirëmbahen vazhdimisht për të paktën pesë muaj, me rezultatet e para të dukshme në tre muaj.

Masat e rënda më pas mund të marrin një formë të ndërprerë, ose të miratohen pjesërisht, për shembull duke mbyllur shkollat ose duke u kërkuar njerëzve që të qëndrojnë në shtëpi, duke ndërhyrë menjëherë kur numri i pacientëve do të tregojë shenja të rritjes. Kjo sjellje duhet të ndiqet për dy vjet ose derisa virusi të jetë zhdukur. Dhe kjo duhet të ndodhë globalisht, sepse të gjithë jemi të ndërlidhur tani, përndryshe gjithçka do të fillonte përsëri.

Analizat e të dhënave kineze zbulojnë se 50 përqind e transportuesve nuk ishin njohur me kohë.

Llogaritjet janë bërë duke u nisur nga konsiderata se ngjitësi duket se është e vlefshme për 12 orë para shfaqjes së simptomave të para dhe për 4.6 ditë pasi ato të jenë zhdukur. Besohet gjithashtu se kushdo që merr formën asimptomatike është i rrezikshëm: ai ka një infektivitet të barabartë me 50 përqind të asaj simptomatike.

Nëse masat e rrepta vazhdojnë, tendenca mund të jetë ajo e treguar nga grafiku më poshtë, ku linja portokalli tregon pranimet në kujdesin intensiv.

Kolegji Imperial COVID-19 Ekipi i Reagimit

Kurdoherë që kulmi të arrihet përsëri, për shembull me 100 raste në javë, është thelbësore që të mbyllen shkollat dhe aktivitetet përsëri dhe të propozohet distanca sociale.

Por masat mund të ndalen kur rastet bien nën 50. Kjo do të lejojë të përballen me situata që janë tashmë në kufi, siç janë ato që lidhen me ata me depresion ose probleme ankthi, të moshuarit që rrezikojnë të jenë edhe më të vetëm, viktimat e dhunës në familje etj.

Studiuesit gjithashtu identifikojnë shkallën e izolimit: izolimi efektiv duhet të çojë në një ulje prej 75 përqind të kontakteve.

Sipas modelit të Kolegjit Imperial, kontrolli duhet të jetë në fuqi për të paktën dy të tretat e kohës, domethënë, ai duhet të jetë i vlefshëm për dy muaj, i ndjekur nga një muaj hapje. Dhe kjo përsëritet, derisa të vihet në dispozicion një vaksinë për të cilën besohet se mund të arrijë para një viti e gjysmë, me kusht që të jetë efektive dhe që ajo të furnizojë masivisht.

Dikush mund të mendojë se një mënyrë për të zgjidhur situatën është që infeksionet të lejohen, por të rriten stacionet e ICU për të trajtuar më shumë njerëz. Sidoqoftë, studiuesit nuk besojnë se kjo mund të zgjidhë problemin. Pa distancimin, 80 përqind e popullsisë do të sëmuret dhe do të ketë një kulm të vdekshmërisë në tre muaj. Ata gjithashtu llogaritën se ata mund të bëhen 510,000 në Angli dhe 2.2 milion në Shtetet e Bashkuara.

Shkurt, ne do të përballemi me një situatë afatgjatë, e cila do të konsiderohej më mirë si fillimi i një mënyre krejtësisht të ndryshme të jetës.

Prandaj do të ishte më e përshtatshme, në vend që të prisni gjithçka të zgjidhet, të filloni të organizoheni ndryshe. /Businessinsider