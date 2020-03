Sulmet në facebook, Berisha paralajmëron Ramën: E paralajmëroj të Marrin…

Nga Sali BERISHA

Miq, sulme banditeske ndaj familjes tone virtuale!

Te dashur miq, ne vend qe te merret:

1-me problemet e mëdha te epidemisë se koronavirusit,

2-gjendjen e tmerrshme te braktisjes se mjekeve qe ne mbare vendin me vetëmohim dhe sakrifica dhe pa asnjë mbrojtje efikase por me maskat e skaduara 9 vite me pare, qe i shpërndau vet dhe me ndrikull Hajni Maska,

-gjendjen e tmerrshme te dhjetëra mijëra familjeve qe për shkak te bllokimit te punës nuk kane kafshatën e gojës,

-gjendjen e tmerrshme te dhjetëra mijëra familjeve qe nuk kane ujë prej ditëve te tera për te lare duart dhe si ngushëllim ju çon mesazh nga Sarajet e Surrelit,

-gjendjen e mjere te dhjetëra mijëra fëmijëve qe nuk kane drita, kompjuterë dhe internet për te ndjekur mësimet online.

I Marri, te cilin e tërbon dhe verbon e vërteta, ne një akt amoral, te ulet e primitiv angazhon administratën për te bllokuar Facebook-un, rrjetin tone miq ku ju keni mundësi te denonconi pa censure te gjitha shqetësimet tuaja.

E paralajmëroj te Marrin mos te përdore administratën për sulmuar për Facebookun tone pra për krime dixhitale, por për te ndihmuar shqiptaret qe i ka lënë ne mëshire te virusit. sb