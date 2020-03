Rama në shtëpi, qytetarët në betejë me Covid-19, këshilltari i kancelares Merkel parlajmëron…

Këshilltari ekonomik i kancelares Merkel, Martin Henze, duke folur për Shijak Tv, ka analizuar mënyrën sesi po menaxhohet situata me koronavirusin në vendin tonë, duke i quajtuar disa nga masat e qeverisë absurde, ndersa ka bere edhe krahasimin sesi po përballohet situata në vendin e tij, Gjermani.

Intervista e plotë

Cila është situata në Gjermani?

Henze: Në Gjermani kemi rreth 29,000 shtretër të kujdesit intensiv, qeveria gjermane tani do të sigurojë 10,000 ventilatorë të tjerë në javët e ardhshme, dhe ne kemi tashmë një nivel të kujdesit që është rreth 60% më i lartë se në Itali.

Sapo të vendosen 10,000 ventilatorët shtesë, niveli i kujdesit në Gjermani do të jetë 100 herë më i mirë se në Itali. Një arritje e madhe. Javën e kaluar, studiuesit nga Gjermania zbuluan një vaksinë kundër koronavirusit. Pra, ne po bëjmë diçka për njerëzit tanë.

Diagnostikimi ynë është i shkëlqyeshëm. Kështu që, dhe ju mund të shihni se nga shifrat e infeksionit, se kriza aktualisht është nën kontroll.

Situata absurde, si në Shqipëri, që qarkullimi i automjeteve private është ndalur, është një veprim jo frytdhënës nga ana e qeverisë për te shkëputur vemendjen nga çështjet thelbësore.

Në Gjermani, ventilatorët janë të standardit më të fundit, pajisjet kontrollohen teknikisht çdo ditë dhe filtrat e ventilatorëve ndryshohen rregullisht sipas standardeve ndërkombëtare.

Paralelisht jemi kujdesur për ekonominë evropiane dhe gjermane në javët e fundit dhe de fakto vendosëm për planet pandemike për ekonominë, kështu që ne jemi në rrugën e duhur, po mbrojmë kombin.

Po në Shqipëri?

Ndryshe nga vendet e tjera, Shqipëria ka relativisht pak shtretër spitalorë për pacientët te infektuar me virus, ka rreth 160 shtretër klinikë me ventilatorë, dhe disa nga pajisjet janë shumë të vjetra.

Vetëm 130 pajisje mund të përdoren në Shqipëri dhe problemi kryesor është se disa prej pajisjeve janë më të vjetra dhe Shqipëria nuk do të ketë filtra të mjaftueshëm zëvendësimi, veçanërisht me rritjen e shkallës së infeksionit.

Prandaj, edhe pajisjet me rreze të paprekura do të dështojnë relativisht shpejt.

Një problem i mëtejshëm është ai i 130 shtretërve të paprekur klinikë, rreth 70-80% e shtretërve janë në zonën e Tiranë-Durrës dhe disa prej tyre janë klinika private në të cilat qytetarët shqiptarë nuk kanë pothuajse asnjë qasje.

Pra, kemi gjithashtu një nivel shumë të pabalancuar të kujdesit në Shqipëri, veçanërisht në jug dhe veri, ku kujdesi është shumë më i keq se në Tiranë. Një gjendje e jashtëzakonshme, qeveria Rama po deshton, dhe pasojat reflektohen tek populli shqiptar.

Një problem tjeter është kujdesi infermieror, do të ketë një humbje relativisht të shpejtë të stafit infermieror për shkak të Sars-CoV-2

Spitalet shqiptare do të arrijnë kufijtë e tyre brenda ditëve, pas një rritje të infeksioneve. Mjekët dhe infermierët gjithashtu do të duhet të karantinohen ose të infektohen.

Nëse sëmundja e mushkërive Covid-19 përhapet në masën e llogaritur, Shqipëria nuk do të ketë më shtretër në dispozicion në njësitë e kujdesit intensiv dhe aq me pak shtretër spitalor, dhe sëmundjet e tjera vështirë se mund të trajtohen. Kjo do te rriste nivelin e vdekshmerise.

Çfarë duhet të bëhet?

Henze: Epo, pas 7 vjetësh të qeverisë Rama, duhet të vërtetohet se e gjithë infrastruktura shëndetësore çalon, nuk ka medikamente, ka mungesë materiali në të gjitha cepat.

Për më tepër, vitet e fundit, një mori mjekësh dhe infermierësh të trajnuar mirë e kanë lënë vendin me nxitim përpara qeverisë Rama, dhe ata tani mungojnë në kohë krize.

Prandaj mund të bëjnë relativisht pak në një afat të shkurtër.

Ram ka dështuar plotësisht, ne kemi parë dështimin në shkatërrimin e shtetit të së drejtës, në luftën kundër korrupsionit në ministri, në katastrofën e tërmetit dhe tani në katastrofën e perballimit te situates se koronavirusit.

Për shkak të infrastrukturës te varfer, shumë më tepër shqiptarë me siguri do të duhet të vdesin. Rama dhe kolegët e tij kanë përgjegjësinë e vetme për këtë faj të shtetit.

Mjekët dhe infermierët punojnë 24 orë në ditë në Shqipëri, por ata kanë nevojë për infrastrukturë dhe material, i cili nuk është i disponueshëm.

Si duhet të reagojmë?

Henze: Epo, është një emergjencë themelore kombëtare.

Në një rast të tillë, menaxhimi duhet të përmirësohet.

Qeveria Rama nuk është në gjendje të menaxhojë problemet, asgjë nuk funksionon. Kryeministri tregon veten në mediat sociale dhe njofton se më në fund ka kohë për familjen. Çfarë është kjo? Qeveria jonë dhe ne politikanët ekonomikë aktualisht jemi duke punuar 24 orë në ditë për të organizuar zgjidhje dhe ndihmë për njerëzit tanë. Rama duket se është i mbivlerësuar, ai po dëmton popullin shqiptar.

Në interes të kombit, qeveria duhet të japë dorëheqjen dhe duhet të fillohet një qeveri kalimtare deri në zgjedhjet e reja, të përbërë nga ekspertë të qeverisë aktuale të opozitës, që tani është përgjegjësia e Presidentit të Republikës i cili duhet të siguroje rendin në Shqipëri.