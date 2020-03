Rama me Covid-19? Ish-zv/ministri: Zinxhiri mund të ketë nisur në Kongresin e PS, djali i deputetes…

Ish-zv/ministri i Arsimit, Taulant Muka ka bërë një status në rrjetet sociale ku tregon arsyet pse mendon se kryeministri edi Rama është me COVID-19.

Muka shkruan se ka qëndruar 14 ditë i izoluar në shtëpi që përkon sipas tij me periudhën e karantinimit, ndërsa më poshtë vijon se pas kësaj ka udhëtuar i lirë në Tiranë si dhe ka takuar njerëzit pa patur frikë.

Ai vijon më tej se një sërë zyrtarësh në në PS kanë rezultuar pozitiv ndërsa përmend faktin se kanë qenë të pranishëm në Kongresin e partisë duke shtuar se ky është një zinxhir i mundshëm i transmetimit të infeksionit pas Kongresit.

“Pse mbahet e fshehur kjo? Pasi kongresi i PS, mund te kete sherbyer nder vektoret e perhapjes se transmetimit te infeksionit. Kujtoj, qe infeksioni COVID-19 ne vend, bazuar ne dy rastet e para qe nderruan jete, duhet te kete qene prezent para dates 11-14 Shkurt!”, shkruan Muka.

Reagimi i plotë:

Pse une mendoj se kryeministri i vendit mund te kete COVID-19.

-Qendroi 14 dite i izoluar ne shtepi (peridha e karantines)

-Pas dites se 14 (25 Mars), udheton i lire ne Tirane dhe takon njerezit pa patur frike per te qene i infektuar. Kjo sepse pas sherimit, personi i infektuar me COVID-19 nuk mund te infektohet serish. Vetem se KM i vendit duhet te dije se ende nuk ka prova shkencore qe nese testi aktual del negativ, personi mund te mos infektoje te tjeret (mund te kete ende ngarkese virale ne nivel shume te ulet qe nuk kapet nga testi)

-Deputeti Alimadhi, por edhe djali i nje deputeti te PS, dhe perfaqesues te PS ne task force por edhe ne rrethe, prezent te nje zinxhiri te mundshem te transmetimit te infeksionit pas kongresit te PS, kane dale pozitiv me COVID-19.

Pse mbahet e fshehur kjo? Pasi kongresi i PS, mund te kete sherbyer nder vektoret e perhapjes se transmetimit te infeksionit. Kujtoj, qe infeksioni COVID-19 ne vend, bazuar ne dy rastet e para qe nderruan jete, duhet te kete qene prezent para dates 11-14 Shkurt!

Çdo te thote kjo? Ka nevoje per transparence dhe investigim epidemiologjik permes testimit dhe depistimit per te kuptuar nivelin e infektimit te popullates sone dhe marrjen e masave te duhura per daljen sa me shpejt nga izolimi kombetar.