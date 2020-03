Rama bllokon Çarterin e paguar privatisht nga qytetarët shqiptarë që kanë mbetur jashtë vendi!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, deklarata e Ramës sot, plot cinizëm e papërgjegjshmëri! A mund të na shpjegojë Kryeministri si mund ta “përkthesh” ndryshe deklarimin e tij se “vendet për të kthyer shqiptarët e mbetur jashtë janë mbushur që përpara se të fillonte operacioni”!

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Akuzon Edvin PPP per cinizem dhe papergjegjshmeri!

Nxjerr ate genjeshtar!

Ka bllokuar Çarter te paguar privatisht nga qytetaret shqiptar qe kane mbetur jashte vendi!

Listat jane te parregullta!

Asnje rregull epidimiologjik nuk u zbatua me ata qe u riatdhesuan mbreme.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital! sb

Nuk kemi te bejme ketu me biletat per nje film a ndeshje futbolli qe mbaruan, kemi te bejme me nje detyrim kushtetues te shtetit ndaj qytetareve te tij, me nje operacion shpetimi te detyrueshem dhe qe secili shtet i pergjegjshem po e realizon me te gjitha mjetet; dhe mjetet e mundesite jane edhe per ne.

Listat jane bere prej kohesh, deklaron Kryeministri, duke lene ne mes te rrugeve qindra banues vetem ne Shqiperi, shumicen pa mjete jetese.

Une pyes: Kush i ka bere keto lista, mbi cfare kriteresh, kur u be kjo, sepse kriteret Ministria e Jashteme i shpalli vetem para dy ditesh?

Dhe akoma me keq u kerkon qe te mos telefonojne as ne ambasadat tona, ne vend qe deri sa te transportoheshin te identifikohen, te bashkepunohet me Kryqin e Kuq, Gjysem Henen e Kuqe, Caritas etj kudo ku jane per t’i ndihmuar sa me shume, akomoduar, dhene hua nga shteti yne, etj.

Dhe dicka ne fund, duke mos i sjellur e abandonuar ata nuk “mbrohet” Shqiperia, sic Rama deduktoi, perkundrazi, dhe ata jane pjese e Shqiperise.

Shqiperia e ata mbrohen duke i ndihmuar e trasportuar drejt atdheut sipas te gjitha rregullave epidemiologjike, gje qe mungoi krejtesisht ne te kthyerit e djeshem.

Ku humbi “Lasgushi” keshtu!?

Une po e vuaj kete stres, kam mbetur ne londer qe nga dt 15 mars eshte anudhuar cdo gje bileta,linja etjer, kemi kontaktuar me ambasaden disa her, diten e ejte ma erdhi nje i-mail per te ushtuar me çarter na u tha te kontaktojme e agjensine ODISEA kontaktuam dhe tha paguani biletat nga 450€ dhe fluturimi do te jete me dt 29 ora 15. Nga Lutoni-Tirane.

Ok i paguam kam edhe mandatin, pas tre orve na mori agjensa tel dhe tha eshte anudhuar nga qeveria udhtimi do shkoni falas?

Diten e shtune me dt 28 del me faqen e ambasades ne londer nje liste me studenta dhe njerz te tjere, ne qe ishime ne liste rrethe 50 veta qe do te udhtonim me çarter me lek nuk e kishim emrin ne kete liste?! Nje skandal tel nuk hapet qe te premten i ambasades, Rama thote jame na lisat se ku i bani ky se dime!

Por kam nje hamensim se ky po i zgjedhe sipase militantizmit ose kontrollon se kush eshte i majte e kush eshte i djathte! Nje turp.

I kam shkruar edhe edhe keti mashtrueati Rama.

I kam shkruar te gjithe ambasadave Ministris Jashtme, por nuk kam asnje pergjigje.