Publikohet videoja/ Si e bllokoi Rama 3 vjet rresht Integrimin Europian dhe Negociatatat

Edi rama bllokoi integrimin

Edi Rama njeriu antiintegrim!(VIDEO).A Keni degjuar Ramen, qe sa here shkel Kushtetuten apo ben gati Koncesionin e radhes fillon e flet per Integrimin Europian dhe per Negociatatat?Fillon zbulon armiqte dhe miqte e Integrimit.Po kush me mire se Rama mund ta beje kete?Si njeriu me antiintegrim Rama nuk ka rivale.Per te freskuar memorjen e te gjitheve ndiqeni VIDEON, qe tregon se si Rama bllokoi per tre vjet Integrimin dhe marrjen e Statusit te vendi Kantidat te Shqiperise vetem e vetem per nje cope Kryetar Qarku ne Fier.

Gepostet von Petrit Vasili am Freitag, 6. März 2020