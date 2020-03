Pas 140 milionë eurot e Becchettit, gjobitet edhe kryebashkiaku i Vlorës, do t’i paguajnë qytetarët…

Pas vendimit të Arbitrazhit Ndërkombëtar për të detyruar shtetin shqiptar që t’i paguajë biznesmenit Italian, Francesco Becchetti një shumë që shkon deri në 140 milionë euro, këtë herë xhepat e shqiptarëve goditen sërish dhe më konkretisht qytetarët vlonjatë

Këtë e bën të ditur avokati Kujtim Cakrani, i cili shkruan se Gjykata Ndërkombëtare ka ndëshkuar edhe Bashkinë e Vlorës me 15 milion euro gjobë.

Sipas avokatit, ky fakt po mbahet i fshehtë, ndërsa fton SPAK të nisë hetimet ndaj kryebashkiakut Dritan Leli.

Ja çfarë shkruan avokati Kujtim Cakrani

“Sa për informacion? Qytetarët nuk do paguajnë vetëm 140 milion të F. Bechettit, jo? Bashkia e Vlorës do paguaj 15 milion euro kompanisë “Tis-Park”!?, për prishjen e njëanshme të kontratës, së parkimeve në qytetin e Vlorës.

Convid 19 do iki një ditë, por ky borxh prej 15 milion euro do ngelel dhe do paguhen nga ne të gjithë. Turp të gjithë heshtin para këtij virusi që është shkaktuar nga vetë kryetari bashkisë Vlorë, bashkë me enturazhin e tij, të hajdutëve dhe korruptuarëve…..

Prishja e marrëveshjes ndodhi 3 vite më parë dhe çështja shkoj në arbitrazh në Francë, dhe bashkia Vlorë duhet të paguaj 15 milion euro. E mbajnë të fshehur si çdo gjë tjetër…por është tashmë publike. A duhet te hetohet nga SPAK edhe Kryebashkiaku Leli?”.