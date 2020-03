Mediat shtetërore në Kinë: Nën udhëheqjen e Partisë fituam luftën ndaj koronavirusit!

Njoftimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, që do të mbyll udhëtimet për pjesën më të madhe të Evropës, si pasojë e coronavirusit, ka shokuar të gjithë.

Në fillim, Donald Trump tha se tregtia dhe udhëtimet do të ndaleshin, në përpjekjen e tij të fundit për të frenuar përhapjen e coronavirusit dhe përmirësimin e imazhit të tij si një udhëheqës efektiv.

Por ndihmësit sqaruan shpejt që tregtia nuk do të ndalej, dhe zyrtarët thanë se plani i tij nuk vlen për amerikanët ose banorët e përhershëm të SHBA-së – megjithëse udhëtarët e tillë do të përballeshin me karantina të detyrueshme, shkruan CNN, transmeton Telegrafi.

Ndërsa duket se presidenti amerikan nuk po përpiqet të përfitojë nga kjo situatë, kjo nuk do të thotë se nuk do të perceptohet në atë mënyrë.

Vendimi i tij do të lërë një ndjenjë të pakëndshme në shumë kryeqytete evropiane, të cilët shohin se marrëdhënia që Trump ka me Evropën, është gati të përkeqësohet me një ritëm edhe më të shpejtë, transmeton Telegrafi.

Dhe ndërsa coronavirusi është i vendosur të përkeqësojë edhe më shumë tensionet ekzistuese globale, disa vende, veçanërisht Kina dhe Rusia, tashmë e kanë shfrytëzuar këtë situatë, thuhet në shkrimin e CNN.

Këtë javë presidenti i Kinës Xi Jinping bëri një turne në Ëuhan, qyteti ku filloi virusi, duke uruar punonjësit mjekësorë për punën e tyre të shkëlqyeshme duke trajtuar dhjetëra mijëra qytetarë.

Duke kërkuar avantazh

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, gjithashtu duket se ka të njëjtin mendim, se si virusi mund të funksionojë në dobi të tij.

Në Kinë, sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Shëndetit, presidenti Xi ka marrë një detyrë ‘herkuliane’ për të ndalur virusin.

Aty ku pjesa më e madhe e botës sheh fatkeqësi në coronavirus, Xi është duke kërkuar avantazh.

Çdo gjë është në diskutim për të, udhëheqja e tij politike në vend, ekonomia e Kinës, pozicioni i saj si një fuqi botërore dhe në fund të fundit struktura e vetë Xi-së në skenën botërore.

Nuk është për t’u habitur që ai ka kërkuar të rehabilitojë imazhin e Kinës, duke u përpjekur të luftojë me coronavirusin dhe të dalë fitimtar dhe duke e përdorur këtë si një nga sukseset nga të cilat mund të mësojnë vendet e tjera.

Një libër i botuar në fund të muajit të kaluar nga qeveria – në një larmi gjuhësh të ndryshme – rrëfehet se si Kina fitoi “luftën e njerëzve” kundër sëmundjes, “nën udhëheqjen e centralizuar dhe të unifikuar të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste me Xi Jinping në krye”.

Mediat shtetërore të Kinës kanë qenë në mënyrë të ngjashme zhvlerësuese, duke tejkaluar gabimet fillestare të qeverisë dhe në vend të kësaj përqendrohen në pretendimin e “forcës, efikasitetit dhe shpejtësisë së Kinës në luftën kundër shpërthimit”.

Por nëse Xi po përdor coronavirusin për të “zbukuruar” letrat kredenciale të tij, në Moskë, Vladimir Putin po e përdorë atë për të ekzekutuar ambiciet e brendshme dhe të jashtme.

Putini zgjodhi të bënte lëvizjen e tij të madhe në ditën kur tregjet e naftës pësuan rënie. Ai njoftoi planet për të vazhduar mandatin presidencial rus dhe për të mbajtur pushtetin deri në vitin 2036, do të thotë se ai do të ishte në krye për më shumë se një e treta e një shekulli.

Nuk është sekret që Putini ka planifikuar të mbajë pushtetin gjatë mandatit të tij të fundit. Kur ai sinjalizoi disa muaj më parë se po transferonte disa fuqi presidenciale në parlament, bota u hodh në ‘sulm’ duke thënë: Një Rusi e paqëndrueshme është një kërcënim i madh për pjesën tjetër të botës.

Putini funksionon më mirë në hije. Atij tashmë i është dhënë një mbulesë e përsosur për të minimizuar vëmendjen ndërkombëtare.

Coronavirus i dha atij një mundësi tjetër. Në samitin e OPEC-ut në Vjenë të premten e kaluar ai kishte refuzuar planin e Arabisë Saudite për të ulur prodhimin e naftës, duke preferuar që të ruajë nivelet e tanishme, të shohë çmimin dhe të dëmtojë prodhuesit amerikanë të naftës, produkti i të cilave është më i kushtueshëm për tu nxjerrë sesa nafta e papërpunuar e Rusisë.

Ndërkohë, presidenti i Kinës, Xi me siguri do të jetë në kërkim të fitimeve në kurriz të Amerikës gjithashtu dhe ai ka avantazhin e dukshëm. Pra, sado e goditur keq ekonomia e tij, dhe sado e shtypur është këto muaj, Xi është në avantazh pikërisht në këtë moment, përcjell Telegrafi.

Trump nga ana tjetër është duke u përballur me coronavirusin, ku ekonomia amerikane rrezikon një rënie të madhe, e shkaktuar pjesërisht duke minimizuar kërcënimin për shëndetin ndërsa përqendrohet në fuqitë mbrojtëse të rezistencës ekonomike të Amerikës. Dhe lajmërimi i tij i fundit për të kufizuar udhëtarët evropianë nuk ka gjasa të katapultojë Trump jashtë telasheve të coronavirusit.

Dhe është e qartë se sa më gjatë që SHBA ose ndonjë komb tjetër preken nga virusi, aq më gjatë do të duhet për tu rikuperuar ekonomikisht. Merrni shembull Italinë, me të gjithë kombin nën karantinë: i mungojnë fuqitë ekstreme të Kinës për të kontrolluar popullsinë, dhe tashmë është shteti më i varfëri i G7, dhe mund të përballet me sfida për të qëndruar në tryezën kryesore.

Jetët janë në rrezik në këtë epidemi, por gjeopolitika është mirë dhe me të vërtetë në lojë – dhe për të fituar atë betejë, kombet duhet të marrin “ilaçin” e duhur.