Mashtrim, pafytyrësi dhe vetëm mashtrim…

Nga Sali BERISHA

Mashtrues të neveritshëm!

Miq, Edvin Kristaq Mashtrimi dhe bashkehajdutet lakej te tij paraqesin 50 milione euro qe i dha per shqiptaret BE, si veper dhe merite personale te tij. Mashtrim, pafytyresi dhe vetem mashtrim.

Bashkimi Europian nga paketa antiCovid19 per vendet e Ballkanit Perendimor dhuroi si vijon fondet e tij ne milions euro:

1- 50 milion Shqiperia

2- 68 milion Kosova

3- 66 milon Maqedonia e Veriut

4- 93 milion Serbia.

5- 57 milion Bosnja Herzegovina.

Miq, duke shprehur mirenjohjen me te thelle BE per ndihmen e tij bujare dhene Shqiperise dhe fqinjve tane, denoj me nerveri dhe percmim perpjekjen primitive dhe te pafytyre te Edvin Kristaq Hajdutit per te paraqitur bujarine e BE ndaj shqiptareve si arritje te tij personale. sb

Shifrat e meposhteme flasin vet!

Shqiperia:

4 Mln € for immediate equipment and health support

11 Mln € for social protection

35 Mln € for economic recovery.

Kosova:

€5m for immediate needs

€50m to ease socio-economic impact

€13m to support🇽🇰budget

Maqedonia e Veriut:

4 mln for immediate needs

50 mln for socioeconomic recovery

9 mln for private sector

3 mln direct budget support

EU announces 93 millions euro package for Serbia for #COVID19:

€15 millions euro for immediate purchase and transport of medical equipment

€ 78 millions euro for economic recovery

Bosnja

7 Mln € for immediate medical needs

50 Mln € for mitigating economic impact.