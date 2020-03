Kryeministri duhet futur urgjent në ‘Karantinë’!

Nga Red VARAKU

Dalja jashtë kontrollit e situatës së koronavirusit në një vend kryesisht rural dhe të izoluar si Shqipëria, e cila ka një infrastrukturë të pazhvilluar dhe me një dendësi të vogël banorësh për kilometër katror krahasuar me vendet e tjera, është pasojë e drejtpërdrejtë e paaftësisë gati kriminale të shtetit shqiptar.

Një provë e rëndësishme për këtë është vazhdimi i lëvizjes së lirë të qytetarëve me Italinë jo më larg se deri dje. Mosmarrja e vendimit për ndërprerjen e lëvizjes së lirë me Italinë edhe pasi ky shtet kishte deklaruar përkeqësimin e situatës dhe radikalizim të masave prej dy javësh, është një vendim që ka ndikuar në mënyrë të padiskutueshme në degjenerimin e situatës dhe daljes jashtë kontrollit të epidemisë. Fakti që Kosova dhe Mali i Zi, të cilat janë dy shtete që nuk kanë lidhje të forta me Italinë, kanë deklaruar se nuk kanë asnjë rast të infektuar, dëshmon që ndërprerja e lëvizjes së lirë me Italinë do ta parandalonte goxha epideminë.

Provë tjetër është vendimi për falsifikimin dhe më pas shpërndarjen e maskave të skaduara që në 2011. Vendimi për shpërndarjen e maskave të skaduara fillimisht për mjekët dhe infermierët, dhe më pas të gjithë shqiptarëve është akti më i rëndë kriminal që mund të bëjë një qeveri kundër qytetarëve të saj. Një akt pasojat e të cilit pritet të jenë të fatale sipas specialistëve. Një akt i denjë vetëm për regjime autokratike, ku jeta e qytetarit vlen më pak se jeta e një kafshe.

Por, kulmi i kësaj papërgjegjshmërie shtetërore ndodhi në spitalin e Durrësit, ku njëra nga pacientet vdiq për shkak të infektimit nga koronavirusi është vula e kësaj të vërtete. Sipas burimeve të sigurta, ndër ta edhe vetë djali i një pacienteje, që kishte qëndruar në dhomë me të infektuarën, është e qartë, që rasti dëshmon dështimin spektakolar të qeverisë dhe shërbimit tonë shëndetësor.

Në mos e papërgjegjshme, është kriminale, që në një kohë që Italia ndodhej në shtetrrethim për shkak të kësaj emergjence, në spitalin e qytetit të dytë më të madh në Shqipëri, që njihet për afërsinë me Italinë dhe numrin më të madh të emigrantëve në këtë vend, një qytetare e ardhur pikërisht nga Italia, e cila shfaq simptoma të qarta , të lihet krejt e braktisur, e paizoluar dhe pa vëmendjen e duhur bashkë me pacientë të tjerë.

Mjaftojnë këto raste për të kuptuar që epidemia që shikojmë sot nuk është për shkak të rrethanave të pashmangshme, por është për shkak të paaftësisë së qeverisë. Sepse, ndërkohë që bota ziente dhe fqinji jonë më i rëndësishëm Italia po ndërmerrte masa radikale, qeveria jonë as që e kishte vënë ujin në zjarr, madje vazhdonte të krenohej me faktin që nuk kishim asnjë të infektuar.

Por, çuditërisht në vend që të ulë kokën dhe pranojë përgjegjësitë dhe t’ia lërë skenën mjekëve, heronjve të vërtetë të kësaj tragjedie , kryeministri më i korruptuar në historinë e këtij vendi, nuk pushon së dërdëllituri dhe shfrytëzuari këtë moment për të kuruar imazhin e tij të nxirë dhe për të bërë politikë duke hedhur valle mbi kufoma.

Në vend që të kërkojë ndjesë për këtë kapitullim total të shtetit, për situatën në Durrës apo për maskat e skaduara , njeriu që largoi nga Shqipëria mbi 500 000 shqiptarë, shkatërroi sistemin shëndetësor, degradoi ekonominë dhe kriminalizoi shtetin, shfaqet sikur i pret barku për shëndetin dhe jetën e këtij populli .

Në vend që të kërkojë ndjesë, çmenduria e tij shkon deri aty sa për të fshehur paaftësinë dhe dështimet e tij , shpik rregulla dhe masa drastike me efekt propagandistik , pa asnjë lloj analize dhe bashkërendimi, të cilat mund ta përkeqësojnë edhe më shumë situatën .

Përpjekja e shëmtuar e tij, që në këtë ditë emergjence humanitare botërore të ngërdheshet para ekraneve dhe të flasë me cinizëm kundër Opozitës, në kushtet kur vendi ndodhet në emergjencë humanitare, është shumë shqetësuese dhe alarmante. Kjo sjellje dëshmon edhe njëherë rrezikshmërinë e moralit të këtij njeriu, i cili nëse nuk izolohet dhe futet në ‘ Karantinë’ menjëherë , do të vazhdojë të mbetet virusi më vdekjeprurës i këtij vendi.