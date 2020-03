Kosova do të përballet me një grup të vështirë në Ligën e Kombeve, pasi i ka rënë shorti të luajë me dy ndër kombëtarët më të forta në Ligën C, Greqinë dhe Slloveninë.

Kombëtares verdhekaltër i ra shorti – i mbajtur sonte në Amsterdam, të luajë në Grupin 3 të Ligës C në edicionin e dytë të Ligës së Kombeve.

Përveç Sllovenisë dhe Greqisë, Kosova do të përballet edhe me Moldavinë.