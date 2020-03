Edvin PPP Maska dhe ndrikull Hajni Maska refuzuan një javë më parë ofertën për miliona maska

Edvin PPP Maska dhe ndrikull Hajni Maska refuzuan nje jave me pare oferten per miliona maska denoncon qytetari dixhital!

Ky eshte nje akt tjeter me pasoja shume te renda per infektimin dhe semundjen e qytetareve nga covid19.

Pervoja kineze dhe ajo e vendeve te tjera tregon se maskat jane absolutisht te domosdoshme per mbrojtjen e individit nga covid19, i cili ka sterpiklat e peshtymes rrugen kryesore te transmetimit te tij nga nje individ tek tjetri!

Denoj me ashpersine me te madhe kete qendrim te papergjegjshem, kriminal dhe korruptiv te dyshes Edvin PPP Maska dhe ndrikull Hajni Maska, te cilet pasi u diskretituan sepse deshen te mashtronin shqiptaret me maska te skaduara 9 vite me pare, tani i lane ata krejtesisht pa maska! sb