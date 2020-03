Dy rastet me coronavirus u evidentuan nga spitali privat, prandaj nuk u censuruan dot

Qytetaret dixhital denoncojne qendrimin kriminal te Edvin Çekapit dhe Ndrikull Hajnise ndaj epidemise se koronavirusit! Lexoni mesazhet e tyre!

Ata informojne: 1-Se keto dy rastet ua zbuloi Spitali privat prandaj dhe Edvin Çekapi dhe Ndrikull Hajnia nuk i fshehen dot!

2- Me dt 24-25 shkurt ne Muriqan nuk ka patur Kontroll. Per kete kane njoftuar teleblushin e Arben Malavites por ai ka censuruar njoftimin.

3-Sot nga zona e kuqe e Italise ka ardhur nje avion plote pasagjere, nder te cilet edhe te dyshuar per koronavirus. sb Miredita Profesor.I kisha lajmeruar ne Top Channel me date 24 e 25 shkurt qe ne Murriqan e Han te Hotit nuk ka kontroll mjekesor dhe vazhdonin genjenin qe ka.Sikur keto rastet mos kishin shkuar ke sp.Amerikan ne fillim,ku e moren vesh gjithe mjeket,dhe keto me shume mundesi do i kishin mbuluar.

Me respekt Doktor këto dy persona që sot i nxorri media si të prekur me Koronavirus, kanë qenë mbrëmë në Spitalin Amerikan dhe nga aty i kanë dërguar në QSUT. Pra imagjinoni sa të tjerë kanë takuar kta dy persona që kur kanë ardhur nga Italia dhe sa njerëz të tjerë ka takuar stafi i Amerikanit.

Sipas Ministrise keta dy persona kanë udhëtuar në rrugë tokësore nëpërmjet Hanit të Hotit, por përse kjo ministri nuk i kontrolloi ata që në kufi?! Përse nuk i evidentoi shteti që aty e ti ndalte në mënyrë që ata mos ta përhapnin tek të tjerët?

E kupton se çfar paçavurje dhe mashtrimesh na kanë gatuar për ditë me radhë këta palçot që na qeverisin duke na thënë se kishin marrë të gjitha masat ndërkohë që minimalisht duhej të kontrollonin me imtësi çdo udhëtar që vinte nga Italia ose duhej menjëherë të bllokonin çdo hyrje!

Doktor vetëm sotë ka ardhur një avion nga zona e kuqe italisë madje njëri nga udhtarët ishte komplet në gjëndje gripale ndoshta nuk ka koronavirus por përse ne pranojm akoma udhëtar nga Italia aq shumë e infektuar në një kohë kur Kosova i bllokoi totalisht përkohësisht fluturimet?! Apo kjo situatë i leverdis Ramës për ti dhënë të njëjtin oksigjen që i dha tërmeti?

Të përgatitemi personalish si qënie humane, sepse na trokiti katastrofa e ti lutemi Zotit pasi propoganda e pështirë e Rama-Manastirliut pa doreza e maska nëpër spitale, veç zi do sjellë