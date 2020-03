Dy Luigjët!

Nga Sali BERISHA

Çdo njeri qe do lexoje kete titull do kujtoje se vertete e kam fjalen per dy persona te ndryshem qe kane te perbashket emrin Lugj.

Por çdo njeri qe medon keshtu gabon, ne kete rast kemi te bejme vetem me nje person por nje Huomo Duplex.

Konkretisht njeri eshte:

-shkelqesia e tij zoti Luigji Soreca, i cili ne ushtrim te detyres se tij si ambasador i Bashkimit Europian ne Tirane vendos ne rrjetin e tij social tweeter njoftimin e Komisionerit te BE per zgjerimin Olivier, ne te cilin ai njoftonte se kishte zhvilluar nje bisede me shefin e opozites shqiptare z. Lulzim Basha lidhur me vendimin e BE per negociatat me Shqiperine dhe gjendjen e covid19.

Kurse tjetri eshte

-Luigji, ish luftatar i vendosur i mafies italiane por tani per te ardhur keq si viktime e narkomafies qeveritare te narkoshtetit te vetem ne Europe.

Ky Luigj mi, heq pas dy oresh nga tweeter i tij njoftimin per biseden e zhvilluar midis Komisionerit dhe zotit Basha qe vete e kishte vendosur. Ai e ben kete pa dhene asnje shpjegim dhe pa u merakosur fare se ai eshte nje akt lendues per te gjithe ata qe perfaqeson shefi opozites se nje vendi.

Perveç kesaj, ky eshte Luigji, i cili diten e dhenies se denimit qesharak per Sajmir Tahirin i pyetur nga mediat per nje koment, ai i zene ngushte por duke akuzuar veten per shumçka pergjigjet “se para se te flase do te shohe dosjen sepse jam prokuror”. Keshtu, Luigji ambasdor foli sikur te ishte i akredituar si prokuror tek Edvin Mafia apo Don Agaçio. Nderkohe deri sot prokuror Luigji nuk ka patur kohe te shqyrtoje dosjen dhe tju flase shqiptareve si prokuror.

Luigji tjeter miq eshte perfolur per gjera qe une i quaj zero por shtoj ketu se ai eshte Luigji per te cilin Kushtetuta, vendimet e Gjykates Kushtetuese te vendit njelloj si per narkomafien qeveritare te narkoshtetit te vetem ne Europe, te kryesuar nga Edvin Mafia dhe Don Agaçio, nuk ekzistojne para vullnetit te ketyre dy te fundit.

Keshtu, kur Edvin Mafia dhe Don Agaçio miratuan ligjin antikushtetues KÇK, ligj te cilin ne vitin 2015 Gjykata Kushtetuese e ka hedhur poshte si ligj antikushtetues, prokuror Luigji ne mbeshteje te ketij akti kushtetues, de facto te binomit mafioz Edvin Mafia – Don Agaçio, duke deklaruar se ai, prokurori, do vezhgoje nga afer ligjin KÇK qe dhunon Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut ne dy nene, Kushtetuten se paku ne tre nene, kodin e procedures penale ne disa nene.

Pra miq, dy Luigjet, siç ju njoftova qe ne krye te radhes, jane nje Luigj por Duplex!

Nuk kemi ç’te themi, edhe shqiponjen e kemi me dy koka! sb